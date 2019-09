Se la svolta green comincia dall’Europa

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) Il prossimo 10 settembre segnerà il primo test per ladel possibile nuovo governo giallorosso. L’evento in agenda a Lussemburgo è la riunione del Consiglio d’Amministrazione della Banca europea degli investimenti (BEI) su cui siedono i Ministeri dell’Economia e delle Finanze europei.Oggetto della discussione sarà la nuova proposta della BEI, pubblicata in luglio dopo un lungo percorso di consultazione pubblica, per una nuova politica di finanziamento degli investimenti energetici. Se adottata, diventerebbe la politica finanziaria sul clima più ambiziosa e allineata all’Accordo di Parigi esistente a livello globale. Al centro della proposta vi è l’esclusione dei finanziamenti ai combustibili fossili a partire dalla fine del 2020.Nessuna Banca Multilaterale di Sviluppo si è spinta finora a proporre una ...

