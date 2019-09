“Scusatemi” Occhi rossi e lacrime | Chiara Ferragni a nudo | mai vista così

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2019)insui social. La bionda influencer si è presentata ai suo fan con glie la voce rotta dall’emozione. A svelare il motivo è stata la stessa. Il video, che risale allo scorso 24 aprile mentre si trovava in Polinesia, tocca un argomento molto sentito: l’imminente uscita del documentario sulla sua vita,Unposted. Nella didascaliascrive: “Per mesi ho pensato a questo momento: pochi giorni prima di presentare il documentario sulla mia vita come mi sentirò? Sarò felice? Orgogliosa? Impaurita? Eccitata? La creazione di questo documentario è stata il progetto più stimolante a cui abbia mai preso parte. Lasciare a qualcun altro, la regista Elisa Amoruso, raccontare la mia storia e approfondire tutto ciò che ho vissuto è stato spaventoso ma logico. Essere in grado di mostrarvi come è iniziata la mia attività 10 anni ...

justignorance_ : Ho appena guardato un video di un tizio che fa sesso con un serpente... Adesso scusatemi ma vado a lavarmi gli occhi CON LA CANDEGGINA - ASTREOSON : Scusatemi se non vi do il benvenuto ma i miei occhi sono tutti per il mio amore -