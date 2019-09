San Giovanni | crolla blocco roccia da acquedotto

Porta San Giovanni : si stacca blocco roccia da acquedotto - non ci sono feriti : Roma – Un blocco di roccia e’ crollato questa mattina, poco prima delle ore 10, dalla sommita’ dei resti dell’acquedotto romano in piazza di Porta San Giovanni. Nello specifico si tratta del primo fornice da sinistra in direzione di piazzale Appio, e il distacco ha riguardato un blocco di materiale lapideo di circa 50 centimetri. Non ci sono stati feriti. Sul posto e’ subito intervenuto il gruppo Trevi della Polizia ...

Giada Pezzaioli - la fidanzata dell’ex tronista Giovanni ConverSano a Miss Italia 2019 : Scorrendo l’elenco delle 80 finaliste di Miss Italia che venerdì 6 settembre in prima serata su Rai 1 si contendono il titolo di più bella del Paese, i cultori del mondo che ruota intorno a Uomini e donne non possono non notare la presenza di Giada Pezzaioli, compagna di Giovanni Conversano, tronista nella stagione 2007/2008 del dating show di Maria De Filippi. A quei tempi il bel Giovanni scelse Serena Enardu (ora impegnata a Temptation ...

Paratriathlon - Mondiali LoSanna 2019 : Giovanni Achenza medaglia di bronzo! Ottimi piazzamenti per gli azzurri : A Losanna oggi si sono disputati i Mondiali di Paratriathlon, che hanno visto in gara sei azzurri: per l’Italia arriva la medaglia di bronzo nella categoria PTWC maschile di Giovanni Achenza, nella gara che vede l’ottava posizione di Pier Alberto Buccoliero. Nel PTWC femminile settima posizione per Rita Cuccuru, mentre si ferma proprio ai piedi del podio Veronica Yoko Plebani, quarta nel PTS2 femminile. Nono posto per Federico Sicura ...

San Giovanni Battista - domani e domenica festa grande a Monterosso Almo. : San Giovanni Battista, domani e domenica festa grande a Monterosso Almo. Le celebrazioni più significative del patrono

Entra nel vivo a Monterosso Almo la festa di San Giovanni : Sono Entrati nel vivo a Monterosso Almo i festeggiamenti di San Giovanni Battista. Domenica c'è stata la sagra del pane. Spettacolo di Andrea Barone

Quattro telecamere installate in piazza San Giovanni a Ragusa : Quattro telecamere installate in piazza San Giovanni a Ragusa. L'Amministrazione comunale ha deciso di ampliare la rete di videosorveglianza

Monterosso Almo - da oggi si celebra San Giovanni Battista : A Monterosso Almo da oggi cominciano le celebrazioni per San Giovanni Battista. Festa eterna domenica 1 settembre

Napoli - ancora violenza in ospedale : dottoressa picchiata al San Giovanni Bosco - l'ira del manager : Minacce di morte, pugni e calci fino a fratturare il naso a una dottoressa che stava prestando assistenza al San Giovanni Bosco. L'ennesimo caso di violenza tra le mura ospedaliere è...

Napoli - nuovo caso di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco : Questa volta gli insetti sono comparsi nell'area dedicata ai codici verdi del pronto soccorso. Dopo gli episodi dei mesi scorsi, al vaglio l'ipotesi di dolo. Sempre al San Giovanni Bosco, una dottoressaè stata aggredita al pronto soccorso la scorsa notte: per lei 30giorni di prognosi per un trauma facciale

San Giovanni Battista a Monterosso Almo : il 25 agosto la Sagra del Pane : San Giovanni Battista, da giovedì festa a Monterosso Almo sino al 31 agosto le funzioni del novenario domenica 25 Sagra del Pane

Uomini e Donne : Giovanni ConverSano Racconta il Suo Dramma! : Vi ricordate il bellissimo ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano? Ebbene il pugliese in un’intervista ha rivelato di alcuni eventi drammatici che lo hanno colpito! Ecco cosa ha Raccontato! Giovanni Conversano è nato sotto ai riflettori del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dopo il successo, la depressione! Giovanni Conversano fece capolino sul piccolo schermo in occasione del reality show calcistico ...

San Giovanni Maria Viennay/ Si celebra oggi 4 agosto il patrono di Ars : San Giovanni Maria Viennay, si celebra, oggi 4 agosto, il patrono di Ars. Tutte le info su sagre e celebrazioni e tutti gli altri Santi.

Foggia - un incendio distrugge i mezzi per la raccolta rifiuti a San Giovanni Rotondo. L’appalto biennale era in fase di assegnazione : Un incendio ha distrutto quasi per intero la flotta dei mezzi per la raccolta dei rifiuti a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Su 38 mezzi a disposizione del comune pugliese, si sono salvati soltanto due veicoli di media grandezza e tre Ape car. I mezzi, di proprietà della ditta Tekra, erano parcheggiati in un deposito comunale in località Pozzo Cavo, alla periferia della città, zona che circa un mese fa ospitò il raduno nazionale ...