Salvini:Lega fuori da mercato di vacche

"Renzi, Grillo, Di Maio, Boschi saranno al telefono per spartirsi ministeri e sottosegretari. Sono orgoglioso che lasiada questodelledisgustoso". Così. Di Maio e Zingaretti, potete scappare per qualche mese dalle elezioni, non all'infinito. Prima o poi si arriva al voto libero e democratico, non come la piattaforma Rousseau. Più serio chiedere a 60mln di italiani".M5S?"Il partito nato per combattere la casta diventa più casta della casta. Non andrete lontano, non siete d'accordo su niente".(Di martedì 3 settembre 2019)