Saeid Mollaei | il judoka che ha disubbidito al governo iraniano che lo minacciava

Il judoka Saeid Mollaei disobbedisce a Teheran per inseguire il sogno olimpico - ora chiede asilo alla Germania : Ha disobbedito a Teheran per vincere e inseguire il suo sogno olimpico, primo e unico di una lunga serie di campioni iraniani bloccati dalle autorità. Ora il combattimento da affrontare è quello per la vita. Non c’è un filo di retorica nel racconto che Saeid Mollaei, ventisettenne judoka iraniano, ha voluto affidare al mondo per cercare protezione. “Ora ho paura a tornare a casa”, ha detto Mollaei, finito ...

Judo - Saeid Mollaei chiede asilo politico in Germania : “Ho paura di tornare in Iran” : Il Mondiale 2019 di Judo disputato a Tokyo per l’iraniano Saeid Mollaei si è concluso… in Germania, con una richiesta di asilo politico. Una storia che ha davvero dell’incredibile e che ha radici quanto mai inconcepibili, che non dovrebbero avere nulla a che fare con lo sport, ma andiamo con ordine. Si stavano disputando le eliminatorie della categoria -81kg, come ricostruisce il Fatto Quotidiano. Nel corso degli ottavi di ...