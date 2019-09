Russia | il salvataggio del difensore è qualcosa di assurdo VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Un doppioche ha dell’incredibile. Eppure è successo in. Nel campionato di casa, lan Premier League, è andata in scena nello scorso weekend Lokomotiv Mosca-Rostov. La squadra ospite ha portato a casa 3 punti dalla trasferta grazie anche, o soprattutto, aldelcentrale Evgeny Chernov. Un miracolo, prima con il piede e sulla ribattuta con la schiena dopo un tuffo all’indietro degno della Cagnotto. Certo l’attaccante poteva sicuramente fare meglio, ma giudicate voi se siano più i demeriti della punta della Lokomotiv Mosca o i meriti delChernov. In basso il. Chernov del Rostov salva el gol en dos ocasiones. La segunda es una joya. Lo que debe de hacer un verdadero defensa. No habrá algún defensor así para #Veracruz y #América ? #Chernov #SiSePuede #Apertura2019 #FelizLunes pic.twitter.com/WW8hqJkHnF — ...

