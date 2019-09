Rousseau - vince il sì al governo M5S-Pd con il 79 - 3%. Di Maio : «Salvini irresponsabile». Hanno votato oltre 79mila iscritti : Trionfa il "sì" sulla piattaforma Rousseau al nuovo governo M5S con il Pd. Il 79,3% ha votato "sì" al quesito posto sulla piattaforma Cinquestelle dichiarandosi...

Rousseau - vince il sì al governo M5S-Pd con il 79 - 3%. Di Maio : dobbiamo essere orgogliosi. Hanno votato oltre 79mila iscritti : Trionfa il "sì" sulla piattaforma Rousseau al nuovo governo M5S con il Pd. Il 79,3% ha votato "sì" al quesito posto sulla piattaforma Cinquestelle dichiarandosi...

Rousseau - la gola profonda ex M5s : "Vinceranno i sì con il 65%. Casaleggio padrone - una questione di soldi" : Gole profonde dal M5s, il risultato della votazione sulla piattaforma Rousseau appare segnato. Tra il serio e il faceto, Nicola Biondo (ex capo della comunicazione grillino) all'agenzia Adnkronos si lancia in un pronostico molto "sospetto". "Scommetterei un 65/35 a favore del governo. Perché con il

PIATTAFORMA Rousseau - GOVERNO CONTE M5S-PD AL VOTO/ Grillini spaccati - chi vincerà? : PIATTAFORMA ROUSSEAU, GOVERNO CONTE M5S-PD al VOTO. Grillini spaccati quasi a metà, complicato prevedere l'esito della votazione odierna

M5S : se su Rousseau vince il no al Governo - Conte ne prenda atto : "Sono certo che si trovera' una soluzione". Cosi' il presidente dei senatori M5S Stefano Patuanelli a Radio Capital, intervistato