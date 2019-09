Rousseau | sì al Conte bis con il 79% Il premier domattina al Quirinale Di Maio | 20

Governo Conte 2 - Casaleggio : “Spero più solido del precedente. Il Pd sia più leale della Lega. Voto su Rousseau? M5s ha scritto la storia” : “Spero che il Governo nascente sia più solido di quello passato e spero che i partner si comportino più lealmente dei precedenti”. Con queste parole il presidente dell’associazione Rousseau ha commentato l’esito delle votazioni on line che ha dato il via al Governo Conte 2. Casaleggio è “soddisfatto per la grande partecipazione. Il M5S ha dato la possibilità ai propri iscritti di scrivere la storia di questo Governo e dell’Italia ...

Rousseau - gli iscritti M5s hanno detto Sì al governo Conte 2 : a favore il 79 - 3% dei votanti : Per gli iscritti del Movimento 5 stelle il governo Conte 2 può partire. Il 79,3 per cento dei votanti (63.146 persone) si è espresso a favore, contrario il 20,7 per cento (16.488 persone). In totale hanno partecipato alla votazione 79.634 iscritti su una base di 117.194. Le urne sono state aperte dalle 9 alle 18. Il risultato finale è stato reso pubblico dopo più di un’ora di attesa. Per la prima volta l’associazione ha diffuso dati ...

Su Rousseau via libera a Conte bis : 19.25 Via libera al governo Conte bis dagli iscritti del Movimento cinque stelle al termine della votazione sulla piattaforma Rousseau.I sì sono stati 63.146 (79,3% dei voti), i no 16.488 (20,7%).

Governo Conte 2 - la diretta – Rousseau - chiuse le urne virtuali : “Alle 16 oltre 73mila voti”. Orlando (Pd) fa un passo indietro : “Non farò parte dell’esecutivo” : È il giorno del voto su Rousseau, crocevia decisivo per la nascita del Governo Conte 2. Gli iscritti M5s sono stati chiamati a decidere se sono disponibili oppure no a sostenere un nuovo esecutivo con il Partito democratico, guidato dal premier Giuseppe Conte. Alle 18 si sono chiuse le urne virtuali e alle 18.30 Luigi Di Maio ha convocato i giornalisti per una conferenza stampa. Già pochi minuti dopo le 18, però, il Blog delle Stelle ha ...

Il patto di governo all’esame Rousseau. Di Maio : “Successo della democrazia”. Nuovo incontro Conte-Pd-M5S. : Il Movimento sottopone l’accordo ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera. Di Maio: «Tutti i nostri punti saranno nel programma»

