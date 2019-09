Rousseau | Salvini | «Mercato delle vacche disgustoso»

L'accordo M5s-Pd ha il "sì" di Rousseau. Salvini : "Governo di poltrone dura poco. Scappano dal voto" : La base del M5s ha deciso sulla piattaforma Rousseau: il governo giallo-rosso ha la benedizione del 79,3% dei votanti. Dopo l’esito del voto sono arrivate le prime reazioni a caldo. Una su tutte quelle di Salvini, ormai ex partner di governo dei grillini, che critica il nascente esecutivo: “Il governo delle poltrone dura poco, non possono scappare dal voto per sempre. A testa alta, pronti a difendere gli Italiani e a tornare a ...

Rousseau - Salvini : «Il governo delle poltrone durerà poco» : Rousseau, subito dopo la votazione plebiscitaria a favore del Contre-bis, si esprime così il così in un tweet il leader leghista Matteo Salvini: «Il governo delle poltrone dura...

Matteo Salvini dopo il voto su Rousseau : "Scappate - ma durate poco. Mai col Pd" : L'inciucio è servito: il voto su Rousseau ha scelto il patto M5s-Pd con percentuali bulgare. Matteo Salvini passa all'opposizione dopo aver aperto la crisi di governo alla fine di luglio. In quei giorni, immediatamente, parlò dell'inciucio tra grillini e democratici che, puntualmente, si è concretiz

Rousseau - vince il sì al governo M5S-Pd con il 79 - 3%. Di Maio : «Salvini irresponsabile». Hanno votato oltre 79mila iscritti : Trionfa il "sì" sulla piattaforma Rousseau al nuovo governo M5S con il Pd. Il 79,3% ha votato "sì" al quesito posto sulla piattaforma Cinquestelle dichiarandosi...

Rousseau - vince il sì al governo M5S-Pd con il 79 - 3%. Di Maio : «Salvini irresponsabile». Hanno votato oltre 79mila iscritti : Trionfa il "sì" sulla piattaforma Rousseau al nuovo governo M5S con il Pd. Il 79,3% ha votato "sì" al quesito posto sulla piattaforma Cinquestelle dichiarandosi...

Conte bis - plebiscito su Rousseau : vince il sì col 79 - 3% Di Maio : "Garantita la stabilità - Salvini irresponsabile" : Il 79,3% dei votanti sulla piattaforma Rousseau, pari a 63.146 voti, ha approvato l'accordo con il Pd per formare il secondo governo Conte. 16.488 votanti (20,7%) hanno bocciato l'accordo. Lo annuncia l'associazione Rousseau. "Nel corso di questa votazione si e' segnato un... Segui su affaritaliani.it

Il quesito su Rousseau e la crisi dei salviniani feroci : Di opinioni per chiacchiere a cena sul governo nascente e la possibilità di inserire la residua ideologia a 5 stelle in un quadro europeo ne trovate a iosa sul Foglio di oggi. Da qui uscirà davvero la parola finale per chiudere la crisi. Il partito del Pil che bussa. E poi si è appesi, ma fin

Conte 2 - Salvini : “E’ un Monti bis. Speriamo che non nasca”. Il leghista attacca solo il Pd e spera nel voto su Rousseau : “Abbiamo espresso a Mattarella lo sconcerto non della Lega, ma di milioni di italiani, di fronte allo spettacolo indecoroso del teatrino della guerra delle poltrone. Speriamo che questo governo non nasca”. All’uscita dalle consultazioni Matteo Salvini attacca l’accordo Pd-M5s, ma il vero obiettivo è puntare sul suo fallimento spingendo sul dissenso tra gli stessi iscritti 5 stelle. Tra il movimento e il Pd resta infatti ...