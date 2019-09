Rousseau | il giorno del voto online del M5s | gli iscritti votano sul governo Conte 2

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) È ildelsu. Dalle ore 9 fino alle 18 sulla piattaforma115.372al Movimento 5 stelle sono chiamati a decidere se dare il via o meno alcon il Pd. Nel corso della giornata di lunedì, a schierarsi a favore del Sì all’esecutivo2 sono stati vari parlamentari con endorsement pubblici o semi-pubblici. E se in un primo momento il timore era che le tensioni dentro il M5s potessero influenzare il, nel pomeriggio a esporsi personalmente è stato Giuseppeche, in un video diffuso ieri pomeriggio, si è fatto portavoce di un vero e proprio appello agli attivisti dei 5 stelle: “Non tenete le idee nel cassetto”, ha detto. “Possiamo cambiare l’Italia”. Il quesito su cui gli elettori saranno chiamati a votare è, a differenza di altre volte, molto semplice: “Sei d’accordo che il Movimento 5 stelle ...

mauroberruto : Lo dico il giorno prima (e comunque vada a finire): questa cosa che si stia appesi al fantomatico risultato di… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. #Crisidigoverno: il giorno di #Rousseau. #Conte pa… - Corriere : Ora il voto su Rousseau: i timori dei vertici. Di Battista: non parlo -