Rousseau dice sì al governo giallorosso

"Il No di Rousseau smentirebbe le invocazioni populistiche di M5s" dice Cassese : “'L'ultima parola spetta agli iscritti'. Quindi, oggi gli iscritti-certificati al M5S (poco più di 100 mila persone) decidono se si fa il governo con il Pd”. È l'incipit di un'analisi del costituzionalista Sabino Cassese sul Corriere della Sera, che alla fine però si chiede: “Quando il capo politico del M5S smetterà di giocare con la democrazia?” Tuttavia, secondo il ragionamento di Cassese, se il responso sarà positivo “la decisione dei ...

Governo - Paragone cita Vasco Rossi : “Voto su Rousseau? C’è chi dice no” : Per annunciare il proprio voto contrario, attraverso la piattaforma Rousseau,sul possibile Governo appoggiato da M5s e Pd, il senatore Gianluigi Paragone cita la canzone di Vasco Rossi, C’è chi dice no. “Io non ci sto, io non mi vendo a un partito ipocrita” ha detto in un video su Facebook. L'articolo Governo, Paragone cita Vasco Rossi: “Voto su Rousseau? C’è chi dice no” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Quello che il M5s non dice nella sua domanda agli attivisti di Rousseau : Luigi Di Maio lo aveva detto venerdì, dopo aver incontrato Giuseppe Conte alla Camera: “È un premier super partes”. Quindi non direttamente riconducibile ai 5 stelle. Ma passare dall'essere un premier super partes a diventare un parafulmine è cosa breve. A ben vedere basta un sì, o un no, a una doma

Il notaio del M5S dice che il voto su Rousseau è «un po’ come il televoto di Ballando con le stelle» : Lo ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, in cui assicura anche che i risultati non possono essere manipolati

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Il Pd dice sì all’intesa (tranne Richetti). Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : I pentastellati chiedono che l’accordo sia avallato dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». I capigruppo che hanno incontrato i dem parlano di «positivo lavoro sui temi»