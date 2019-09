Rousseau | Dagospia | militanti della Lega votano per il no | panico al quartier

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Bomba disua poche minuti dalla chiusura del voto che deciderà le sorti del governo Pd-M5s: nascerà? Non nascerà? Alla fantomatica piattaforma l'ardua sentenza. Nel frattempo, diverse indiscrezioni su malfunzionamenti, la testimonianzagrillina espulsa che è riuscita a votar

erniebigall : RT @_DAGOSPIA_: NEL M5S CI SONO UNA VENTINA DI DEPUTATI E UNA DECINA DI SENATORI PRONTI A DICHIARARE GUERRA - 2014Monaco : RT @_DAGOSPIA_: NEL M5S CI SONO UNA VENTINA DI DEPUTATI E UNA DECINA DI SENATORI PRONTI A DICHIARARE GUERRA - lucip1985 : ?? Ma guarda un po’, da non credere....?? ?????????? Rousseau, Dagospia: militanti della Lega votano per il 'no', -