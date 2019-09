Rousseau - 79 - 3% per governo Pd-M5S. Premier domani al Colle. Di Maio : «Legislatura finirà ciclo di 5 anni» : La nascita del governo Conte è a un passo. Alla fine di una giornata ad alta tensione, con molto ritardo, dalla piattaforma Rousseau viene il via libera al governo con il Pd. A larghissima...

Governo Conte 2 - Casaleggio : “Spero più solido del precedente. Il Pd sia più leale della Lega. Voto su Rousseau? M5s ha scritto la storia” : “Spero che il Governo nascente sia più solido di quello passato e spero che i partner si comportino più lealmente dei precedenti”. Con queste parole il presidente dell’associazione Rousseau ha commentato l’esito delle votazioni on line che ha dato il via al Governo Conte 2. Casaleggio è “soddisfatto per la grande partecipazione. Il M5S ha dato la possibilità ai propri iscritti di scrivere la storia di questo Governo e dell’Italia ...

Rousseau - il voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle : il 79 per cento ha dato parere favorevole al governo con il Pd : Pollice alto dei 79.634 votanti all’esecutivo dei pentastellati con il Partito democratico e Giuseppe Conte premier. « Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente», ha detto Di Maio

Rousseau - voto chiuso : superati i 73.000 voti - attesa per i risultati. Franceschini e Orlando a Palazzo Chigi. Pd : programma completato : Si è concluso il voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno avuto tempo dalle 9 alle 18 per dire se...

Governo M5S-PD - chiusa la votazione su Rousseau. Attesa per il risultato : Record mondiale di partecipazione a una votazione politica online: la piattaforma Rousseau della Casaleggio & Associati è stata assoluta protagonista della giornata, tutti sono con il fiato sospeso in Attesa della decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che daranno il via definitivo al Governo M5S-PD oppure lo seppelliranno, forse per sempre. La votazione è cominciata alle ore 9 di stamattina e si concluderà alle ...

