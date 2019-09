Rosa Perrotta attaccata sui social | “Fai solo business” Lei risponde così

Rosa Perrotta - mamma splendida e sincera : “Si, il mio addome è rilassato. Ma vedeste come sta bene il cuore”, scrive Rosa Perrotta su Instagram, a poco più di un mese dal parto del piccolo Domenico. Per queste parole sincere la neo-mamma, che ha fatto di foto patinate, look e corpo scolpito un lavoro, si merita una valanga di applausi. In un mondo che vuole le donne sempre più come bambole, fisicamente perfette in ogni fase della vita, anche in un momento delicato come quello dopo il ...

Rosa Perrotta : "In ansia per il bambino - è stato necessario il cesareo" : Su Instagram l'ex tronista si racconta ad un mese dal parto. E con Pietro Tartaglione pensa già al bis: "Il tempo di...

“C’è stato un imprevisto - mio figlio ha rischiato”. Rosa Perrotta - il retroscena sul parto : L’attesa di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta è finita il 25 luglio quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo al mondo Domenico. L’annuncio era arrivato sui social di Pietro Tartaglione, da due anni compagno di Rossa Perrotta. “La felicità pesa 4 Kg”, scrive accompagnando la foto del braccialetto messo al polso del bambino appena nato.\\ Rosa Perrotta aveva descritto così il misto di emozioni sopraggiunte con l’arrivo della notizia che ...

Rosa Perrotta : “Mio figlio nato con un taglio cesareo - l’attesa ci ha fatto stare in ansia” : A circa un mese dalla nascita del piccolo Domenico, Rosa Perrotta ha confessato di avere partorito con un taglio cesareo non previsto. L’intervento si sarebbe reso necessario alla 41esima settimana per non mettere a rischio la salute del piccolo che non si decideva a venire al mondo. Via Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne oggi influencer ha raccontato qualche dettaglio del parto: "Eravamo tutti in ansia per il fatto che il bambino non ...

Rosa Perrotta ricorda la nascita del figlio : “Eravamo tutti in ansia” : Rosa Perrotta racconta il momento del parto È passato già un mese dalla nascita del piccolo Domenico, il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Il primogenito della coppia nata a Uomini e Donne si è fatto attendere parecchio, tanto che la gravidanza dell’ex tronista si è protratta più del solito. In un’intervista concessa al […] L'articolo Rosa Perrotta ricorda la nascita del figlio: “Eravamo tutti in ansia” ...

U&D - Rosa Perrotta e il pancino rilassato dopo il parto : Vedeste come sta bene il mio cuore : L'ex tronista di Uomini e donne ha sfoggiato con fierezza le curve post-partum sul suo profilo Instagram, incurante del giudizio del web. dopo essere diventata una delle troniste più discusse di Uomini e donne, Rosa Perrotta è tornata al centro del gossip. L'ex volto del dating-show di Maria De Filippi sta facendo parlare molto di sé, dopo la nascita del suo primogenito, avuto dalla sua relazione con il corteggiatore scelto al Trono ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione festeggiano il primo mese del loro Domenico : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno scritto su Instagram un lungo post dedicato al figlio Domenico in occasione del suo primo mese di vita. Hanno atteso con ansia la nascita del loro primo figlio Domenico che il 25 agosto scorso ha compiuto un mese. Così, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno voluto condividere sui social il loro pensiero, le emozioni e le sensazioni da neo genitori.\\ La gravidanza della ex tronista di ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta a un mese dal parto : foto inedite e post : Uomini e Donne Rosa Perrotta, un mese dopo il parto. Le foto inedite e il lungo post: “Non mi sono mai sentita così giusta” Esattamente un mese fa, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori, accogliendo Domenico, già per tutti Dodo. Per l’ex tronista di Uomini e Donne è stata un’emozione unica, che ha […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta a un mese dal parto: foto inedite e post proviene da ...

Rosa Perrotta si sfoga dopo il parto : “L’addome è rilassato ma…” : Uomini e Donne: Rosa Perrotta mostra la pancia dopo il parto Con qualche chilo in più ma tanta felicità negli occhi, Rosa Perrotta si è mostrata in costume dopo il parto. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce il piccolo Domenico, frutto dell’amore con Pietro Tartaglione, lo scorso 25 luglio. A distanza di meno di un mese dal parto la protagonista del salotto Rosa di Maria De Filippi ha deciso di mostrarsi in costume per ...

Rosa Perrotta e le foto del figlio sui social : ecco perché ha cambiato idea : Rosa Perrotta dopo il parto: perché ha scelto di condividere sui social network le foto del figlio Prima sì, poi no, poi di nuovo sì. Rosa Perrotta ha cambiato più volte idea sulla condivisione delle foto del figlio Domenico sui social network. Fin dall’inizio voleva seguire l’esempio di Chiara Ferragni e Fedez ma poi alcuni […] L'articolo Rosa Perrotta e le foto del figlio sui social: ecco perché ha cambiato idea proviene da ...

Rosa Perrotta è troppo apprensiva con il figlio? Lo sfogo di Pietro : Pietro Tartaglione su Rosa Perrotta: “La mamma più apprensiva d’Italia” Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta continuano ad essere protagonisti di simpatici siparietti sui social. Momenti divertenti che coinvolgono ormai anche il piccolo Domenico, chiamato spesso “Dodo” o “nespolino” dalla mamma. Il 25 luglio scorso infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce il suo primo figlio e ha ...

“Vergogna - è vostro figlio!”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - il web distrugge la coppia d’oro di Uomini e Donne : Rosa Perrotta è diventata mamma lo scorso 25 luglio di Domenico, il figlio avuto dal compagno Pietro Tartaglione, il giovane conosciuto due anni fa durante il dating show di Maria De Filippi ”Uomini e Donne”. La giovane aveva dichiarato il bambino avrebbe avuto visibilità sui social ma pare aver cambiato idea. E i motivi li ha spiegati lei stessa in una serie di Instagram Stories.\\ “Io non vedo l’ora di condividere questo bambino con le ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - lei : “Ho un annuncio da fare!” : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano: la data del matrimonio Da qualche settimana è arrivato Domenico che ha completamente stravolto in positivo le vite di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. L’ex tronista di Uomini e Donne, nell’intervista concessa a ‘Chi‘, ha dichiarato che al momento non si concederà nessuna vacanza e tutto il tempo a disposizione sarà riservato al figlio. Qualche giorno di sano relax se lo ...

Pietro e Rosa Perrotta - un mese da mamma e papà : "Ci sposeremo in inverno" : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avrebbero dovuto sposarsi ancor prima della gravidanza, ma poi le cose sono andate diversamente. Quel che è certo è che al momento i due siano al settimo cielo, e a raccontarlo sono gli stessi neo-genitori al settimanale Chi: "Per ora niente vacanze, tutto il tempo che abbiamo lo investiamo per Dodo. Forse faremo qualche giorno di vacanza tutti e tre insieme a settembre. Sarà un mese molto importante per noi ...