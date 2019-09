Romolo+Giuly | nel promo della seconda stagione c’è Totti

Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=QLeFxVefsHs Difficile immaginare una serie tv più romana di: la produzione originale di Fox Italia partiva nella sua primaproprio dalla premessa di uno scontro fra famiglie rivali divise fra Roma Nord e Roma Sud. Quel confronto culturale si estendeva pian piano a tutta l’Italia, con esiti piuttosto catastrofici (compresa un’esplosione di rifiuti fuoriusciti dal Vesuvio). Laapprofondirà queste tematiche con la consueta verve assurda a partire da una nuova location, Cortina, ma non dimentica le sue origini tanto che a battezzare i nuovi episodi in arrivo ci pensa l’ottavo re di Roma in persona, Francesco. Nello spot diffuso in queste ore, infatti, il calciatore simboloCapitale appare nelle vesti di un santo, più precisamente Santo Pupone da Porta Metronia. A invocarlo è proprio il ...

