Romolo + Giuly | Francesco Totti protagonista del nuovo spot | San Pupone da Porta Metronia

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 3 settembre 2019)nelloweb arrivanei panni di SanLa seconda stagione didal 16 settembre su Fox “Una serie per tutti, pure per” concludenelweb di– La guerra mondiale italiana. Nel videoè Sanda, santo col cucchiaio cui si rivolge(Alessandro D’Ambrosi) di evidente fede romanista, per chiedergli aiuto nella riconquista di Roma. Il santogli consiglia di fingere di allontanarsi per poi tornare e fare il cucchiaio per sorprenderli tutti. Chissà che anche lui non abbia intenzione di riprendersi la Roma con un cucchiaio… Dal 16 settembretorna con la seconda stagione.la seconda stagione Mentre nella prima stagione, il tormentato amore traMontacchi eCopulati sembrava potesse essere ...

Vincenzoasr1016 : Perché il trailer di romolo e giuly sembra tanto quello che potrebbe succedere nella Roma? - perriesweetness : Romolo e Giuly sta tornando ?? - forzaroma : ??VIDEO - Francesco #Totti è San Pupone in Romolo + Giuly 2: 'Torni e gli fai il cucchiaio' @foxtvit #ASRoma -