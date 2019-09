Fonte : repubblica

(Di martedì 3 settembre 2019) Genitori con manie di protagonismo e che si azzuffano sulle chat di classe con turpiloquio e minacce. "Perché poi siquando i figli diventano violenti?" scrive la dirigente dell'istituto comprensivo Tullia Zevi, in una lettera di commiato che ha scatenato rabbia e...

StraNotizie : Roma, 'Mamme in minigonna si lamentano dei bulli': bufera sul saluto della preside - cronaca_news : Roma, 'Mamme in minigonna si lamentano dei bulli': bufera sul saluto della preside - CataldiFranco : RT @rep_roma: Roma, 'Mamme in minigonna si lamentano dei bulli': bufera sul saluto della preside [news aggiornata alle 18:21] -