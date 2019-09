Röki | nuovi dettagli sull' avventura fantasy realizzata da ex Guerrilla Games

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019)è stato presentato durante l'E3 di quest'anno attraverso un trailer. Il gioco è sviluppato da Polygon Treehouse, una casa di sviluppo fondata da alcuni ex sviluppatori ditra cui spiccano i nomi di Tom Jones e Alex Kanaris-Sotiriou.La giovane protagonista si chiama Tove ed è alla ricerca della sua famiglia, in un mondo in cui mostri provenienti dal folklore scandinavo possono essere sia amici che acerrimi nemici. E' un gioco diin tutto e per tutto: avrete a disposizione un inventario, porte da aprire, oggetti da combinare per risolvere gli enigmi e molto altro.è un mix tra Wind Waker e Tearaway: il gameplay consente di avanzare nella storia assaporando la tranquillità dell'atmosfera e dell'ambientazione innevata. Tove ha dei dialoghi testuali, ma proprio come in Zelda, emetterà suoni di sorpresa e frustrazione.Leggi altro...

