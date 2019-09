River Legends | A Fly Fishing Adventure simula la vita di un pescatore a mosca in cerca di

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 3 settembre 2019): A Flyè unazione di pesca con lacon grafica in pixel art ambientato in una vasta gamma di ambienti di pesca, tra cui canyon selvaggi, foreste scure, aspri laghi alpini, stagni silvicoli e altro ancora. Il gameplay rilassante vi calerà nelladi unprofessionista che esplora i luoghi più remoti con il sogno di catturare gli esemplari più rari al mondo. L'articolo: A Flyladi unindi esemplari unici proviene da TuttoAndroid.

android_italia : River Legends – una splendida avventura per gli amanti della pesca (retrò) - AppleNews_it : RT @XANTARMOB: River Legends - un avventurosa simulazione di pesca... In pixel art! ?????? - fainformazione : River Legends – un avventurosa simulazione di pesca… In pixel art! Ebbene si! Miei cari emuli di Sampei è finalmen… -