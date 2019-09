Riparte la scuola Boom di precari | ok i presidi

Riparte la scuola : tutte le novità e il calendario regione per regione : Sarà una Ripartenza con non poche novità in vista per alunni e famiglie. E proprio a queste novità è dedicata la Guida Rapida “Riparte la scuola – tutte le novità 2019/2020” in edicola lunedì 26 agosto con l'Esperto risponde del Sole 24 Ore