Regione Marche disponibile a trattare parte dei rifiuti di Roma

Terremoto - la Regione Marche : “Riportare l’attenzione sulla ricostruzione post-sisma” : Si è concluso, con l’ultimo giorno del Meeting di Rimini, il ciclo di incontri presso lo stand delle Marche con i Comuni del Cratere e con le imprese che hanno beneficiato dei bandi emanati dalla Regione grazie ai fondi aggiuntivi dell’Unione Europea per il sisma del 2016. “L’incontro di sabato scorso, avvenuto proprio nel giorno che ricorda le terribili scosse del 24 agosto 2016, ci ha dato l’occasione -ha ...

Regione Marche : disponibili 1.200 borse di lavoro per disoccupati : Grazie al Fondo sociale europeo è stato avviato un concorso dalla Regione Marche. Questo bando provvede all'assegnazione di 1.200 borse di lavoro che saranno consegnate a persone con età superiore ai 30 anni e disoccupate. Le borse hanno un decorso di massimo 6 mesi e garantiscono 700 euro lordi mensili. La possibilità di ottenere una borsa di lavoro è per 120 persone, che avranno un fondo spese mensile lavorando in aziende, uffici ...