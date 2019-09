Regina Elisabetta Gruppo di turisti non la riconosce | lei sta al gioco e

Turisti incontrano la Regina Elisabetta ma non la riconoscono e le chiedono se vivesse da quelle parti : Parlare con la regina Elisabetta senza rendersi conto che quella che si ha di fronte è proprio la Sovrana d’Inghilterra. È quanto successo qualche giorno fa nel Regno Unito, a Balmoral, dove Elisabetta II trascorre le sue vacanze estive nella sua amata dimora scozzese. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, la regina era uscita a fare una passeggiata nei boschi che circondano il suo palazzo e ovviamente, per l’occasione, sfoggiava ...

Incontrano la Regina Elisabetta ma non la riconoscono. La reazione di The Queen è esilarante : Si può non riconoscere la Regina d’Inghilterra? A quanto pare sì. È accaduto a Balmoral, residenza scozzese dove Elisabetta II trascorre le sue vacanze estive e dove, quest’anno, ha vissuto l’insolita esperienza di non essere riconosciuta da un gruppo di turisti americani. A riportare il curioso episodio, tra le varie testate, è il Daily Mail.Da quanto emerso, nei giorni scorsi la Regina si era ...

Troppi scandali a corte : Regina Elisabetta in crisi - : Carlo Lanna C'è aria di crisi all'interno della famiglia reale inglese e la regina Elisabetta si trova a goder gestire una crisi nera al pari di quella vissuta nell'estate del 1992 Le quotazioni della famiglia reale sono in caduta libera. Negli ultimi mesi infatti la casata dei Windsor ha dovuto affrontare diversi problemi e altrettanti dissidi interni. Problemi che inevitabilmente sono caduti sulle spalle della regina Elisabetta. La ...

Dallo scandalo del principe Andrea a Boris Johnson : l’estate orribile della Regina Elisabetta : Kate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralBoris Johnson che le strappa di fatto il via libera alla Brexit è solo la «ciliegina sulla torta» di quella che può essere considerata la peggiore estate da tempo per la regina. Elisabetta ...

La Regina Elisabetta II ha deciso di concedere un bonus ai suoi dipendenti : Un gesto simbolico ma gradito. La Regina Elisabetta II ha deciso di concedere un bonus ai suoi dipendenti. Lo staff

Regina Elisabetta e Filippo - 72 anni di matrimonio : ecco qual è il loro segreto : La Regina Elisabetta e il principe Filippo stanno per festeggiare 72 anni di matrimonio. Una storia d’amore lunga e solida, offuscata da qualche presunto tradimento. Ma a pochi mesi dall’importante anniversario, ecco spuntare un’indiscrezione hot sulla loro vita intima: «L’attività sessuale…». Come riporta il sito britannico Express, l’intimità tra Elisabetta e Filippo non sarebbe mai mancata, tanto che hanno ...

Meghan Markle - la Regina Elisabetta contro il principe Harry : «Questo non l'avrete mai...» : Meghan Markle, la regina Elisabetta contro il principe Harry: «Questo non l'avrete mai...». Sembra che la regina abbia rifiutato l'ennesima richiesta di Meghan Markle e del...

Brexit - la Regina Elisabetta approva richiesta del premier di sospendere il Parlamento : La regina Elisabetta ha deciso di acconsentire alla richiesta del primo ministro Boris Johnson di sospendere il Parlamento. Lo ha reso noto in un comunicato ufficiale il Privy Council, ovvero...

Brexit - stop al Parlamento. La Regina Elisabetta si piega a Boris Johnson : il grave sospetto : Sospese le attività parlamentari a Londra. La Regina Elisabetta ha accolto la richiesta del premier Boris Johnson: lo stop scatterà non prima del 9 settembre e non più tardi del 12 e si concluderà il 14 ottobre. Un provvedimento che potrebbe nuocere ai parlamentari che vogliono evitare una Brexit se

Brexit - il premier inglese “sospenderà” il Parlamento con l’ok della Regina Elisabetta : Il Regno Unito a un passo dallo scontro frontale fra opposizione e capo di governo, sempre sul nodo cruciale della Brexit. Il primo ministro Boris Johnson chiederà alla Regina Elisabetta di tenere il suo discorso in Parlamento a metà ottobre, congelando così le attività dei parlamentari per avere il via libera per il No deal alla Brexit.Continua a leggere

La Regina Elisabetta aumenta lo stipendio alla servitù : Per la servitù della Regina Elisabetta l'ultimo anno si è rivelato un periodo di lavoro extra: dal matrimonio di Harry del maggio 2018 a quello di Eugenia qualche mese più tardi passando per la visita di Donald Trump, i collaboratori della sovrana britannica hanno dovuto fare gli straordinari.Per questo motivo la monarca inglese ha deciso di aumentare lo stipendio dei suoi 400 dipendenti del 4%, oltre a concedere un giorno di ferie ...

L’elicottero di Trump ha rovinato il prato. La Regina Elisabetta divertita e (indispettita) : Dalle ultime indiscrezioni dei media inglesi, la Regina si sarebbe lamentata del Presidente Trump, dato che l'elicottero del Tycoon avrebbe rovinato il prato di Buckingham Palace. Sono trascorsi due mesi appena dalla visita ufficiale del Presidente Trump sul suolo britannico, una visita molto attesa ma che ha creato scompiglio fra le mura di palazzo e nel mondo politico anglosassone, che in quel periodo, era in puro caos da Brexit. ...

Perché il principe Andrea è il cocco della Regina Elisabetta : Sarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, divorziati e feliciSarah Ferguson e Andrea di York, ...