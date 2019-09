“Record mondiale” Casaleggio e Di Maio festeggiano il Rousseau-day

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2019) Quando gli domandano cosa succederebbe se la piattaformabocciasse il governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte, Luigi Disceglie il no comment. Ha già parlato e detto tutto quello che c'era da dire. Prima mostrandosi in trepidante attesa per l'esito della consultazione (“Vedremo quale

LucaBizzarri : Ha detto davvero 'record mondiale'. - davidallegranti : Casaleggio dice che Rousseau ha fatto il 'record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica'. S… - TgLa7 : Davide #Casaleggio: è record mondiale di partecipazione on line ad una votazione politica -