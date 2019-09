Rdc | Assosom | ‘troppe incertezze | coinvolgere Agenzie per il Lavoro’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Milano, 3 set. (AdnKronos) – “La conferma delle prevedibiliche stanno accompagnando l’avvio della fase attiva del Reddito di Cittadinanza, o Fase 2, richiama con ancor maggiore urgenza il coinvolgimento effettivo delleper il Lavoro nei progetti di riforma del mercato del lavoro”. E’ quanto afferma in una nota Rosario Rasizza, presidentem e amministratore delegato di Openjobmetis. “Restiamo – aggiunge -fortemente perplessi in riferimento alle evidenti criticità di un provvedimento che riteniamo lontano dalla realtà quotidiana italiana. Fino a quando i giornali raccontano di regioni, come la Campania, che non hanno ancora firmato gli accordi lasciando in stand-by 471 navigator, fino a quando mancherà un vero modello di patto per il lavoro, saremo molto distanti da un risultato minimamente soddisfacente”. ...