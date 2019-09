Programmi TV di stasera | martedì 3 settembre 2019 Su Rai2 il Festival di Castrocaro

Programmi TV di stasera - lunedì 2 settembre 2019. Al via su Canale 5 La Verità sul Caso Harry Quebert : La Verità sul Caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Rai1, ore 21.25: Io che Amo solo Te Film del 2015, di Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone. Trama: Chiara e Damiano sono due giovani di Polignano a Mare che stanno per sposarsi, ma non sanno che anche i loro genitori, Ninella, madre di Chiara, e don Mimì, padre di Damiano, stavano per farlo tanti anni prima. Il sogno d’amore dei due futuri ...

Programmi TV di stasera - sabato 31 agosto 2019. La5 e TV8 ricordano Lady D. a 22 anni dalla sua scomparsa : Lady D. Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Romina e Al Bano: Una Storia d’amore senza fine Una puntata speciale dedicata ad Al Bano e Romina, con le loro prime apparizioni cinematografiche, rare immagini del loro matrimonio e una vastissima selezione del loro repertorio canoro e televisivo. Un programma di Elisabetta Barduagni e Gianvito Lomaglio. Rai2, ore 21.05: Bello, perfetto, killer Film del 2018, di Robert Malenfant, ...

Programmi TV di stasera - venerdì 30 agosto 2019. Su Canale 5 una nuova prima TV firmata Rosamunde Pilcher : Rosamunde Pilcher - Un Amore che Ritorna - Xaver Hutter e Anja Knauer Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 Fiction del 2017, di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet, con Terence Hill, Nino Frassica. 11×23 Tutta la Vita: Quando il padre biologico di Sofia viene trovato in fin di vita, i sospetti dei Carabinieri ricadono su Seba. Intanto Giovanni ha abbandonato il seminario con l’intento di riconquistare Anna mentre ...

Programmi TV di stasera - giovedì 29 agosto 2019. Su Rai 2 la prima TV de Il Gioco del Ricatto : Il Gioco del Ricatto - Scottie Thompson Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 Fiction del 2017, di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet, con Terence Hill, Nino Frassica. 11×21 La crepa: I Carabinieri indagano su quello che sembra un suicidio. Intanto, Cecchini scommette di battere a scacchi Don Matteo. La “Capitana” Olivieri si offre di insegnargli i trucchi del mestiere; lui, in cambio, le da preziosi consigli per conquistare ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 28 agosto 2019. Su Mediaset Extra si festeggiano gli 81 anni di Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo Rai1, ore 21.25: Tg1 – I Giorni della Crisi Francesco Giorgino conduce uno Speciale TG1 sulla Crisi di Governo con collegamenti dalle sedi istituzionali e ospiti in studio. Rai2, ore 21.20: Sette Giorni per non Morire Film del 2017 di Roland Suso Richter, con Stefanie Stappenbeck, Marcus Mittermeier, Katharina Schüttler. Trama: Sybille si sveglia in una stanza d’albergo accanto al cadavere del marito, Michael, ...

Programmi TV di stasera - martedì 27 agosto 2019. Su Canale 5 la Prima TV di Windstorm – Liberi nel Vento : Windstorm - Liberi nel Vento Rai1, ore 21.25: Fratelli Unici Film del 2014, di Alessio Maria Federici, con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone. Trama: Persa la memoria a causa di un incidente, Giacomo, un medico arido che non dà valore agli affetti, riscopre il rapporto con Lorenzo, il suo scapestrato fratello minore, con sua moglie e sua figlia. Rai2, ore 21.00: Pallavolo Italia-Slovenia 4^ giornata dei Campionati ...

Programmi TV di stasera - lunedì 26 agosto 2019. Su Canale 5 Se mi Lasci non Vale : Serena Autieri e Vincenzo Salemme Rai1, ore 21.25: Qualcosa è Cambiato Film del 1997, di James L. Brooks, con Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Knight. Trama: Melvin Udall, scrittore di romanzi sentimentali, soffre di disturbi di tipo ossessivo-compulsivo. E’ un misantropo razzista e detesta neri, gay, ebrei, vecchiette e cani… Di fronte al suo appartamento abita Simon, pittore di ...

Programmi TV di stasera - venerdì 23 agosto 2019. Su Rai1 l’ultima puntata di Grand Tour : Mellone e Cuccarini - Grand Tour Rai1, ore 21.25: Grand Tour Dalle splendide e selvagge spiagge orientali dell’Ogliastra sino ad Alghero, sulla costa occidentale, Grand Tour prosegue il suo viaggio in Sardegna. Dalla Costa Smeralda all’arcipelago della Maddalena, Lorella Cuccarini racconterà l’isola dal mare, quel favoloso mare di Sardegna, al centro del Mediterraneo, che con i suoi colori e le sue incredibili trasparenze sa ...

Programmi TV di stasera - giovedì 22 agosto 2019. Su Tv8 i playoff di Europa League con Torino-Wolverhampton : Torino Rai1, ore 21.25: TG1 – I Giorni della Crisi Francesco Giorgino conduce un nuovo appuntamento in diretta per tutti gli aggiornamenti sulla situazione politica dopo la seconda e ultima giornata di consultazioni al Quirinale. Rai2, ore 21.20: La vita segreta di mio marito Film del 2018 di Tamar Halpern, con Helena Mattsson e Briana Evigan. Trama: Avery, già vedova, sposa Alex, l’uomo che ha salvato suo figlio da un tentato ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 21 agosto 2019. Su Rai 2 il series finale di Elementary : Elementary - Lucy Liu e Jonny Lee Miller Rai1, ore 21.25: SuperQuark Siberia e isole dell’Oceano Pacifico: territori tanto affascinanti quanto ostili, dove l’ingegno e la capacità di adattamento sono doti indispensabili per le antiche popolazioni che li abitano. Luoghi e genti raccontati dalla serie della Bbc “Le meraviglie del pianeta”, che apre l’appuntamento di oggi con Piero Angela. Focus, poi, sull’enorme capacità dei batteri di ...