Programma M5s-Pd | le mie proposte per il governo che verrà | innovazione | commercio estero

Il M5s pubblica la bozza del Programma rosso-giallo. Manca solo la pace nel mondo : La pace nel mondo no, non c'è. Sarebbe stato troppo e in pochi, probabilmente, ci avrebbero creduto. In fondo corruzione e povertà sono già state abolite nella stagione gialloverde, ora bisogna cambiare, concentrarsi su altro. Mentre il popolo della piattaforma Rousseau (poco più di 100 mila iscritt

I 26 punti della bozza del Programma di governo M5s-Pd : (foto: Giorgio Cosulich/Getty Images) Nella giornata decisiva delle votazioni su Rousseau per il via libera al nuovo governo tra Movimento 5 stelle e Partito democratico, sulla piattaforma proprietaria del M5s è apparso un documento programmatico del prossimo possibile esecutivo: la bozza del programma di governo del Conte-bis, com’è stato ribattezzato nelle ultime settimane, consta di 26 punti: si passa dal Green New Deal per ...

Ecco i 26 punti del Programma di governo M5s-Pd : Sul Blog delle Stelle sono pubblicate le 'linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo'. Una bozza di lavoro - è spiegato - "che riassume le linee programmatiche che il presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo". Scarica qui il programma di governo Si tratta di 26 punti che vanno dalla neutralizzazione dell'aumento dell'Iva, al tema dell'immigrazione, dal taglio delle tasse alla riduzione ...

La prima bozza del Programma del governo PD-M5S : È composta da 26 punti, potrebbe ancora cambiare: parla di tagliare le tasse sul lavoro e di una politica economica che non comprometta "l'equilibrio di finanza pubblica"

Governo - la bozza del Programma M5s-Pd in 26 punti : dal taglio delle tasse sul lavoro alla maggiore flessibilità in Ue. Poi le misure su conflitto d’interessi - evasione fiscale e il taglio dei parlamentari : L’accordo a cui lavorano M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2 comincia a prendere forma. Una bozza di programma in 26 punti è stata pubblicata sul Blog delle Stelle per informare gli iscritti alla piattaforma Rousseau al voto. Il testo è intitolato “linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo Governo” e viene specificato che si tratta di una “bozza di lavoro che riassume le linee ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Settembre : C’è del verde nel Programma. Nessun vice : doppia rinuncia Pd-M5S : La svolta Rousseau: appello di Conte. Di Maio fa il passo indietro La soluzione – Il leader 5Stelle rinuncia al ruolo di vicepremier. L’avvocato si rivolge agli iscritti grillini in vista del voto di oggi: “Non tenete idee e sogni nel cassetto” di Luca De Carolis Perché Sì di Marco Travaglio Non avendo mai avuto tessere, non ho il problema del voto su Rousseau. Ma, se fossi iscritto, non avrei dubbi sul Sì al Conte-2. 1. I 5Stelle ...