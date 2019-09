Porta San Giovanni | si stacca blocco roccia da acquedotto | non ci sono feriti

Romolo + Giuly - Francesco Totti protagonista del nuovo spot : San Pupone da Porta Metronia : Romolo + Giuly nello spot web arriva Francesco Totti nei panni di San Pupone La seconda stagione di Romolo + Giuly dal 16 settembre su Fox “Una serie per tutti, pure per Totti” conclude Francesco Totti nel nuovo spot web di Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana. Nel video Totti è San Pupone da Porta Metronia, santo col cucchiaio cui si rivolge Romolo (Alessandro D’Ambrosi) di evidente fede romanista, per chiedergli ...

Borderlands 3 : vediamo come si comPortano le armi Dahl in un'interessante clip : Borderlands 3 si fa sempre più vicino, e mentre attendiamo la data di lancio non possiamo fare a meno che setacciare la rete in cerca di novità e anticipazioni dell'attesissimo sequel made in Gearbox.Ebbene, come possiamo vedere, su Twitter è stata condivisa una nuova clip del gioco, nella quale possiamo avere un'assaggio delle bocche da fuoco con cui potremo personalizzare le nostre armi.In particolare possiamo vedere le bocche da fuoco della ...

Perdonanza Celestiniana - oggi il Corteo e l'apertura della Porta Santa : L'Aquila - Prenderà il via alle ore 16 il Corteo storico della Bolla del Perdono della 725esima Perdonanza Celestiniana. Il Corteo partirà da Palazzo Fibbioni e percorrerà corso Vittorio Emanuele, l’anello di piazza Duomo e si incamminerà verso corso Federico II e viale Crispi. Girerà per viale di Collemaggio e terminerà davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. La parte istituzionale sarà ...

Cristiano Ronaldo - la compagna Goergina si racconta : “I soldi? ImPortanti ma non sono tutto. Conta di più avere una famiglia sana e felice” : “avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo, quello che provo è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è ammirazione reciproca”. Parole di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Bellissima, molto riservata, la ex commessa spagnola si è racContata al Sun: “Con i miei figli ne passo più tempo della maggior parte ...

Ciclismo - Cassani ‘esclude’ Viviani dal prossimo Mondiale : “è un fenomeno - ma non avrebbe senso Portarlo” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo sta valutando quella che sarà la formazione azzurra da schierare nel Mondiale in programma nello Yorkshire I Mondiali di Ciclismo si avvicinano, tra poco più di un mese scatterà l’appuntamento iridato in programma sul percorso britannico dello Yorkshire. Il ct dell’Italia Cassani è già al lavoro per definire la squadra azzurra, che avrà come capitano Matteo Trentin, a ...

In coma da un mese in Gb - la sanità inglese non vuole più curarla. L'appello per riPortare Vera in Italia : È una giornata di fine luglio quando Vera, quarantenne siciliana emigrata a Birmingham, Inghilterra, viene colta da malore e cade a terra. Poi la corsa in ospedale e il coma, condizioni gravi di cui non si è registrato miglioramento fino ad ora e per cui il sistema sanitario inglese non vuole più garantire cure alla paziente.Così, dopo un mese dal ricovero, i compaesani di Vera Rigano, originaria di Forza ...

Trenord - macchinisti : “Dove manca sicurezza per noi ci fermiamo. Ma subiamo sanzioni”. L’azienda : “ComPortamenti scorretti” : Multe e sospensioni da lavoro e della retribuzione ai danni dei macchinisti di Trenord. Ma anche diniego alle richieste di cambio turno per problemi familiari. “Sanzioni illegittime” nei primi casi e “atti vessatori al limite del mobbing” nel secondo, afferma Orsa, sindacato di macchinisti e capitreno. “Non è vero – replica l’azienda – Si tratta di singoli casi di comportamenti individuali non corretti. Niente di più”. Le questioni ...

Fiorentina - Commisso show : “Ribery? Ho aperto la cassa e la stanno usando. Voglio fare qualcosa di imPortante” : Un one-man show più che una conferenza stampa quello di Rocco Commisso. Il patron viola ci ha abituati in pochi mesi a perle di rara bellezza ed oggi ha dato il meglio di sé. Commisso ha parlato del lavoro della Fiorentina. “Joe Barone e Daniele Pradè, con Vincenzo Montella, stanno facendo un grande lavoro. Ho chiesto alla squadra di lavorare duro e dare il massimo, poi si può anche perdere”. Sugli abbonamenti, invece, ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Santini-Incollingo e Schera in semifinale! Veronica Biglia Porta l’Italia alle Paralimpiadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42: Ancora Brasile d’oro. Caio Ribeiro de Carvalho regala ai verde oro il secondo gradino più alto del podio di giornata aggiudicandosi la finale del VL3 uomini 16.37: Veronica Biglia E’ A TOKYO 2020! L’azzurra chiude al sesto posto la finale del VL2 200 e conquista un posto per la Nazionale azzurra alle Paralimpiadi. L’oro va alla britannica Emma Wiggs che domina la ...

Rihanna ha Portato il fidanzato Hassan Jameel in famiglia : Una cena con sua mamma e uno dei fratelli The post Rihanna ha portato il fidanzato Hassan Jameel in famiglia appeared first on News Mtv Italia.

Torres - innesto imPortante a centrocampo : arriva Santarelli : Un altro innesto importante e di esperienza per la Torres di mister Mariotti. Da qualche giorno si era unito ai rossoblù, e da oggi sarà a disposizione del tecnico, il centrocampista romano classe ’95, Flavio Santarelli. Mediano dai piedi buoni, ambidestro, piglio da combattente, Santarelli ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Aprilia per poi passare alla Lupa Roma, squadra con cui, nel 2014, ha conquistato la serie ...

Centro San Girolamo : presentate le funzionalità dell’esoscheletro HAL in diverse imPortanti strutture in tutta Italia : Centro San Girolamo, a seguito dell’importante missione di lavoro in Giappone alla sede centrale della Cyberdyne, ha ottenuto il riconoscimento quale Centro autorizzato per la formazione dei nuovi utenti HAL, un attestato di grande importanza per lo sviluppo del mercato di questi innovativi esoscheletri nel sud Europa. In quest’ambito, da qualche tempo il personale del Centro, in particolare il dottor Francesco Chiampo e la dottoressa Ilaria ...

Inter - una corazzata per Conte? Non solo Sanchez : la pista che Porta ad altri due big : L'Inter sogna il doppio colpo cileno. Con Alexis Sanchez sarebbe stata trovata l'intesa, anche se occorre trovare la quadra con il Manchester United per capire come "gestire" l'esorbitante stipendio del 32enne attaccante cileno ex Udinese, Barcellona e Arsenal, 24 milioni di euro a stagione. Ma Bepp

Trentino - alpinista investito da scarica di sassi sulle Pale di San Martino : trasPortato in elicottero a Trento : Intervento oggi in parete da parte del soccorso alpino sulle Pale di San Martino per recuperare un alpinista investito da una scarica di sassi mentre stava scalando in cordata con un compagno la via Minucci, alla Croda Paola. L’alpinista, del posto, ha perso l’appiglio ed è caduto per circa otto metri, sbattendo sulla parete e procurandosi ferite agli arti. Il secondo componente della cordata, incolume, ha chiamato il ...