Pistocchi | “Paratici è il grande sconfitto del calciomercato | vi spiego…”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 3 settembre 2019) Per Maurizio, Paratici è ildel, il giornalista fa una breve analisi sulle operazioni del dirigente bianconero: “Paratici è ildel, vi spiego…”. Per Maurizio, Paratici è ildel. L’ ex giornalista Mediaset fa una breve analisi sulle operazioni del dirigente bianconero, attraverso il suo profilo Twitter. “La Juventus aveva messo in lista di trasferimento 6 giocatori, che sul bilancio incidono per 100 mln di €, F.Paratici doveva venderne almeno 3. Stasera è ildel mercato, e Sarri dovrà sceglierne 23 per la lista-Champions Buonanotte ”, scrive. L’ ex giornalista Mediaset probabilmente si riferisce alle mancate cessioni di Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, soprattutto. I tre che ...