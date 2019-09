Pisa | morta nel bagno del supermercato | trovata da un vigilante che ha guardato sotto la

'Mia figlia scomparsa' : trovata morta in bagno supermercato/ Pisa - rimasta lì per ore : Una donna di 32 anni trovata morta nel bagno di un supermercato alla periferia di Pisa: la madre ne aveva denunciato la scomparsa nei giorni scorsi.

Giallo a Pisa - giovane donna trovata morta nel bagno di un supermercato : “Era lì da giorni” : Una donna di 32 anni è stata trovata morta da una guardia giurata nel bagno di un supermercato alla periferia di Pisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per determinare le cause del decesso. Era stata la madre a denunciare la scomparsa della donna: sul corpo non c'erano segni di violenze.Continua a leggere

