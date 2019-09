Piccolo-Palumbo | cimitero Maccarese abbandonato a degrado | da mesi situazione

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – “Fare visita ai defunti neldie’ diventata una corsa ad ostacoli. La strada di accesso e’ ormai una discarica a cielo aperto con cumuli di rifiuti, alberi pericolanti, radici che fuoriescono dall’asfalto impedendo la percorribilita’ e il parcheggio. Sporcizia e detriti fanno da corollario ad un luogo che dovrebbe riservare il rispetto per i defunti e per le persone che si recano in visita ai propri cari”. Cosi’ in una nota i consiglieri dem capitolini Ilariae Marco. “Dadenunciamo unaormai insostenibile -prosegue la nota-. Non sono bastate le interrogazioni presentate, i continui solleciti e la richiesta di una commissione ad hoc. L’indifferenza della sindaca Raggi al problema sembra insormontabile. Il Campidoglio intervenga sulla manutenzione della strada di accesso ...

