Ossa ad Albarella | frammenti salgono a 5 | venerdì confronto con DNA Isabella Noventa

Albarella - spuntano altre Ossa dalla spiaggia : è il quarto ritrovamento in 10 giorni : Un nuovo frammento osseo è stato ritrovato da alcuni bagnanti sulla spiaggia di Albarella, in provincia di Rovigo: è il quarto nel giro di 10 giorni. Dopo la mandibola, il femore e un pezzo di costola, è stato rinvenuto un reperto di forma irregolare di circa 9 x 7 centimetri, e in avanzato stato decomposizione. SI attendono i risultati delle analisi medico-legali per capire se appartengano o meno a Isabella Noventa.