Orrore in Cina | 8 bambini uccisi al loro primo giorno di scuola

Fonte : blogo

(Di martedì 3 settembre 2019)indove ottoaldisono statinel villaggio di Chaoyangpo. Altri due sono rimasti feriti. A compiere la strage un uomo di 40 anni poi arrestato dalla polizia secondo quanto riferito dalle autorità.La dinamica dell’accaduto non è stata per ora chiarita: si sa solo che il killer era uscito dal carcere a giugno dove era finito per tentato omicidio. Il villaggio in cui si trova laelementare oggetto dell’assalto è nella provincia di Hubei, nella parte centrale della.Come isiano statinon è stato spiegato dalla polizia. Questo è solo l’ultimo di una serie di attacchi che si sono verificati negli ultimi anni nelle scuole cinesi. Nonostante le misure di prevenzione e di sicurezza siano state rafforzate si contano però altre otto giovanissime vittime.A gennaio scorso a Pechino un uomo aveva aggredito a ...

magicaGrmente22 : L'aggressore ha affermato di essere un ex studente della scuola che, nei suoi anni in quella struttura, è stato bul… - infoitestero : Orrore in Cina, armato di coltello uccide otto bambini a scuola - StellaC39664453 : Uccidere è già mostruoso. Uccidere dei bambini supera qualsiasi orrore possibile -