Omicidio Diabolik Carroccia | ‘Mortadella’ | ‘Kapplerino’ | Boccacci | ecco chi sono i

Spunta un video choc : "So chi è il mandante dell'Omicidio Diabolik" : Francesca Bernasconi Fabio Gaudenzi si filma, poco prima di essere arrestato: "Stanno venendo a prendermi. Dirò al magistrato chi è il mandante dell'assassinio di Piscitelli" "So chi è il mandante dell'omicidio Piscitelli". Così, Fabio Gaudenzi, il braccio destro di Massimo Carminati, annuncia di avere importanti rivelazioni da fare sulla morte di Diabolik. Informazioni che rivelerà solo al magistrato Gratteri. Gaudenzi sa che la ...

Omicidio Diabolik - accordo per funerale : 21.53 Trovato l'accordo tra questura e famiglia Piscitelli per i funerali dell'ultras della Lazio ucciso a Roma il 7 agosto al parco degli Acquedotti. Le esequie di Fabrizio Piscitelli, è stato deciso, si terranno al Santuario del Divino Amore con un massimo di 100partecipanti alla cerimonia funebre. Resterebbe, tuttavia, attiva la prescrizione sulla formula del rito, "funerale privato", mentre resta da stabilire il giorno e l'ora.

Omicidio Diabolik - ultras in subbuglio. La Digos teme per il derby Lazio-Roma : Dopo l’Omicidio di Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik, del 7 agosto scorso, il mondo degli ultras sembra essere in subbuglio. Tanto da mettere a rischio le prime due giornate di Serie A. Le forze dell’ordine temono soprattutto ripercussioni sull’ordine pubblico in occasione del derby Lazio-Roma del 1 settembre. La Questura ha vietato le esequie pubbliche per il capo ultrà della Lazio e fondatore del gruppo degli ...

Omicidio Diabolik - la sorella : "Vogliamo funerali pubblici - situazione aberrante" : Il Questore della Capitale Carmine Esposito non ha intenzione di indietreggiare, negando il funerale in forma pubblica e...