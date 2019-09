Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) Verrà un, e anche, in cui i gruppi politici impegnati nella formazione del governo Conte-bis realizzeranno di essere “ostaggio” in Parlamento della minoranza renziana. In cui perfino quei pochi grillini e democratici che in questo progetto “per il bene del Paese” ci credono davvero, capiranno che le loro migliori intenzioni saranno appese al filo della volontà del senatore semplice Matteo Renzi.E così a nulla servirà che lui, Boschi e Lotti non siano entrati personalmente nell’esecutivo, per citare la principale preoccupazione d’immagine del Movimento 5 Stelle. Perché il loro gioco è proprio quello di starne fuori: e poter staccare la spina in modo apparentemente disinteressato, non appena ne vedranno la convenienza.Supposizioni? Il solito malcelato anti-renzismo? Basti leggere gli indizi sparsi ...

ALBERTINIGabry : RT @HuffPostItalia: Non illudetevi, verrà presto il giorno del #giuseppestaisereno - manuvegha : RT @HuffPostItalia: Non illudetevi, verrà presto il giorno del #giuseppestaisereno - Antongiulio2 : RT @HuffPostItalia: Non illudetevi, verrà presto il giorno del #giuseppestaisereno -