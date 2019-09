Nissan Juke - Debutta la seconda generazione della crossover

Fonte : quattroruote

(Di martedì 3 settembre 2019) Era il 2010 quando lascombinò le carte nel segmento B. Proponendo carrozzeria rialzata e forme simpatiche strizzate in misure a prova di città. Da allora (un milione i pezzi venduti fino a oggi) un sacco di concorrenti hanno seguito la sua ricetta e adesso è arrivato, anche per lei, il momento di rifarsi totalmente il trucco. Dopo averla guidata in anteprima, ancora in veste camuffata, ecco quindi la: arriverà in concessionaria a fine novembre, con un prezzo base, in allestimento Visia, di 19.620 euro. Ma fra pochi giorni sarà comunque possibile ordinare online la Premium Edition, ricca edizione di lancio limitata a 50 esemplari, di cui solo 30 destinati all'Italia. Familiare, con stile. Secondo i designer che l'hanno partorita, questaè un po' come il secondo album per un cantante: dev'esserci qualcosa di nuovo, ma devi comunque far ricordare, in ...

