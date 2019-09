Nissan Juke «2020» | tutto quello che c’è da sapere sulla seconda generazione

Nissan Juke - Debutta la seconda generazione della crossover : Era il 2010 quando la Nissan Juke scombinò le carte nel segmento B. Proponendo carrozzeria rialzata e forme simpatiche strizzate in misure a prova di città. Da allora (un milione i pezzi venduti fino a oggi) un sacco di concorrenti hanno seguito la sua ricetta e adesso è arrivato, anche per lei, il momento di rifarsi totalmente il trucco. Dopo averla guidata in anteprima, ancora in veste camuffata, ecco quindi la seconda generazione: arriverà in ...

Nissan Juke - svelata la seconda generazione del suv compatto giapponese – FOTO : Dal suo lancio, nel 2010, Nissan Juke ha venduto quasi un milione di pezzi ed è diventata un punto di riferimento nel segmento dei B-suv compatti, dividendo il pubblico fin da subito, tra chi ne apprezzava l’estetica e chi no. La nuova generazione cresce nelle dimensioni, nella dotazione tecnologica, nei sistemi di assistenza alla guida e guadagna una linea che mette tutti d’accordo, pur rimanendo fedele al suo DNA. Confermando ...

Nissan Juke - Al volante del prototipo : La Nissan Juke è da sempre un'auto che divide: o si ama, o si odia. A giudicare dal milione di pezzi venduti dal 2010 ad oggi, è stato sostanzialmente solo amore, per lei. Dopo nove anni il testimone passa alla seconda generazione, che si propone di migliorare lo stretto necessario, senza perdere di vista il pallino dell'originalità. Per avere contezza del risultato finale in concessionaria non prima di novembre 2019 ho avuto modo di ...

Nissan - Altro teaser per la Juke : debutterà il 3 settembre : La Nissan ha ha diffuso un secondo teaser dell'attesa seconda generazione della Nissan Juke. L'appuntamento è rinnovato per il 3 settembre, quando il nuovo modello verrà svelato a oltre nove anni dal lancio della prima serie.Come prima, più di prima. La Casa mostra ora, sempre avvolto nell'ombra, il frontale della Juke confermando la volontà di evolvere gli stilemi tipici di questo modello senza perdere l'originalità che ha decretato il successo ...