Nicolò Zaniolo | la madre sta con Roberto Mancini | Giusto non convocarlo in

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Da oggi, il ctha un sostenitore in più. Un sostenitore a sorpresa: Francesca Costa, ladi Federico, che si è detta d'accordo con la decisione del tecnico di Jesi, quella di non convocare per ragioni disciplinari il figlio (l'episodio risale agli Europei under 21, quand

OfficialASRoma : ?? La maglia di Nicolò Zaniolo con il fregio celebrativo della @SerieA come miglior giovane del campionato 2018-19… - Fantacalcio : Roma, la mamma di Zaniolo commenta i cori contro di lei: 'Nicolò è più forte' - infoitsport : La mamma di Zaniolo: 'Nicolò un vanto. Esclusione dalla Nazionale giusta' -