Nazionale | anche Insigne lascia il ritiro

Nazionale italiana - forfait anche di De Sciglio : Mancini chiama D’Ambrosio : Dopo il forfait di Giorgio Chiellini venerdì sera, altro infortunio in chiave Nazionale: il difensore della Juventus Mattia De Sciglio sarà indisponibile per le gare con Armenia e Finlandia. Il CT Roberto Mancini ha convocato al suo posto il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio. Lo riferisce la FIGC. Gli Azzurri si ritroveranno domani alle ore 12.00 a Bologna, dove resteranno fino a martedì. Mercoledì poi il trasferimento per ...

Stefano Patuanelli : "Il voto su Rousseau? Sarà vincolante. Anche il Pd farà una direzione Nazionale" : "voto su Rousseau? Anche il Pd farà una direzione nazionale, qual è la differenza?". Stefano Patuanelli, del Movimento 5 stelle, ospite L'aria che tira, su La7, paragona il voto online sul governo giallo-rosso sulla piattaforma di Davide Casaleggio a quello dei dem: "Il Partito democratico farà una

L’ebola terrorizza il Congo e preoccupa anche l’Italia : dopo l’emergenza interNazionale controlli negli aeroporti : L’epidemia di Ebola in corso in Congo è stata dichiarata già da qualche giorno una Emergenza internazionale di Salute Pubblica. E’ quanto deliberato dal Comitato istituito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), riunitosi il 17 luglio a Ginevra per la quarta volta dall’inizio dell’epidemia lo scorso ottobre. “La dichiarazione – ha precisato il direttore del Comitato Robert Steffen – è una ...

Blitz Polizia a via Nazionale - sanzionato anche postazione Tredicine : Roma – Almeno 4 venditori ambulanti multati con relativo sequestro della merce, verifiche su insegne e vetrine per tre negozianti e sanzioni a una postazione fissa intestata a una appartenente alla famiglia Tredicine che invece di vendere fiori proponeva borse e oggettistica. Questo il primo bilancio del Blitz della Polizia di Roma Capitale e della Commissione capitolina Commercio, scattato a meta’ mattinata lungo via Nazionale ...