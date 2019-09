Mostra del Cinema di Venezia | “Fellini Fine Mai” | ritratto di un Federico intimo e quasi

Mostra del Cinema di Venezia - in “Tony Driver” l’incredibile storia di Pasquale Donatone - vittima di un gigantesco paradosso : Sradicamento, identità, famiglia, viaggio, cultura, frontiere e un’ancora di salvezza: la memoria. Moltiplicando tutto per due si ottiene la vita di Pasquale “Tony Driver” Donatone, anti-eroe Bigger than Life, e protagonista oggi alla Settimana Internazionale della Critica dell’unico concorrente italiano della sezione autonoma creata dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani). Diretto dall’esordiente Ascanio Petrini, Tony ...

Simon Le Bon visita la Mostra dell’indimenticabile Ayrton Senna : Quando ho saputo che Simon Le Bon stava partecipando alla competizione per auto d’epoca Modena Cento Ore e che avrebbe fatto tappa a Imola, ho deciso di fare una sorpresa al mio amico cantante dei Duran Duran. Sono arrivato presto all’Autodromo di Imola, da dove mancavo da tantissimi anni. All’ ingresso ho scoperto che c’era una mostra dedicata ad Ayrton Senna. Così ho acceso la telecamera e improvvisato un reportage, mentre Marisa Soggiu mi ...

Cecilia Rodriguez Mostra tutto : la foto senza veli manda in delirio i social : Se c’è un dono che Cecilia Rodriguez possiede è quello di saper catturare l’attenzione, di saperla focalizzare su di sé e lasciare il resto come contorno. È così che la bellissima sorella di Belen riesce a far impazzire tutti i fan sul suo profilo social. Ed è stata un’estate bollente quella in cui si sono rincorsi scatti hot e pose sexy, in giro per le vacanze e per il mare di mezzo mondo. Ma niente a che vedere con la storia che ha pubblicato ...

Gazzetta : l’arrivo di Llorente diMostra che con Ancelotti la mentalità del Napoli è cambiata : Hanno sempre fatto clamore i passaggi di giocatori del Napoli alla Juve, scrive la Gazzetta (vedi Higuain, tra gli altri). Stavolta, invece, nel caso di Fernando Llorente, il cammino è inverso. L’attaccante però, in mezzo, ha vissuto tanto altro. Ecco perché i tifosi del Napoli lo hanno accolto con entusiasmo, mentre quelli bianconeri hanno dimostrato un po’ di delusione, a leggere i commenti sui social. Llorente ha una lunga ...

Mostra del cinema di Venezia - Pietro Marcello : “Martin Eden come Michael Jackson” : Il regista: «Il mio film sull’ambizione autodistruttiva». Applausi per la seconda pellicola italiana in gara tratta dal romanzo di Jack London

Mostra del Cinema di Venezia - incanta Martin Eden di Pietro Marcello. Luca Marinelli è il marinaio anarchico che voleva diventare scrittore : Pietro Marcello l’avevamo perduto in mezzo a qualche onda del mare della vita. Meno male che Barbera&Co. l’hanno selezionato in Concorso a Venezia 76. Perché Marcello ci ha appena incantato con il suo Martin Eden. In pochi lo conoscono. E chi lo conosce (La bocca del lupo o Bella e perduta, ma c’è anche molto altro) se lo tiene sempre stretto nel taschino dei ricordi perenni. Perché Marcello fa un Cinema tutto suo. Inutile usare aggettivi ...

'J'Accuse' di Roman Polanski alla 76^ Mostra del Cinema ripercorre il 'caso Dreyfus' : J'Accuse di Roman Polanski è stato presentato il 30 agosto al Lido di Venezia fra i titoli in concorso alla 76^ Mostra del Cinema. Il film ripercorre il "Caso Dreyfus" riguardante la vicenda dell'ufficiale ebreo accusato di alto tradimento e spionaggio con i tedeschi nella Francia del 1895. Privato dei gradi e del ruolo Dreyfus fu esiliato per anni nella sperduta "Isola del Diavolo" dividendo l'opinione pubblica fra innocentisti e colpevolisti, ...

Universo Ferrari - A Fiorano apre la nuova Mostra tematica del Cavallino : Un'esposizione esclusiva all'interno della sede del Cavallino, ai bordi della pista di Fiorano, che riassume le molteplici attività della Casa di Maranello in oltre 70 anni di storia, con sale tematiche e i modelli più esclusivi: apre oggi Universo Ferrari e le prime visite sono già prenotabili sul sito www.musei.Ferrari.com per le date del 21-22 e 28-29 settembre. Le vetture simbolo del Cavallino in una nuova esposizione. I visitatori ...

Mostra del Cinema di Venezia - Leone d’oro alla Carriera a Julie Andrews. Premiata da Guadagnino : “Specialista nell’arte della vita” : Non solo Mary Poppins o Maria Von Trapp di Tutti insieme appassionatamente. Ma “una Carriera straordinaria che ha saputo ammirevolmente conciliare il successo popolare e le ambizioni artistiche senza mai scendere a facili compromessi”. Così recita la motivazione del presidente della Biennale Paolo Baratta e del direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera per il Leone d’oro alla Carriera a Julie Andrews, volto popolare ...

Penelope cattura i flash sul red carpet della Mostra di Venezia : Un'elegantissima Penelope Cruz, in abito bianco con balze di tulle, ha fatto impazzire fotografi e fan sul red carpet della Mostra di Venezia. L'attrice spagnola ha presentato il film di Olivier Assayas "Wasp network", in concorso al festival, con Gael Garcia Bernal.

Festival del cinema - Caterina Balivo incanta Venezia : seno in bella Mostra e fisico al top : Lontano dalle telecamere ma non dal centro dell’obiettivo, Caterina Balivo strappa applausi al Festival del cinema di Venezia. La popolare conduttrice è infatti arrivata in laguna a bordo di un motoscafo accompagnata dal marito Guido Maria Brera, manager finanziario. Sposati cinque anni fa e genitori di due bambini, sono apparsi più belli ed innamorati che mai. La Balivo super chic e molto sensuale per il look scelto ha conquistato il suo ...

Rami Malek e Lucy Boynton stupendi e innamoratissimi alla Mostra del Cinema di Venezia : Awww The post Rami Malek e Lucy Boynton stupendi e innamoratissimi alla Mostra del Cinema di Venezia appeared first on News Mtv Italia.

La Mostra del Cinema ai piedi di Meryl e Penelope - le divine tra glamour e impegno : VENEZIA - Sul tappeto rosso s'incrociano due stelle di prima grandezza, due signore del Cinema dalla carriera splendente. Meryl Streep, l'inarrivabile, la divina Meryl Streep, è...

Ambiente - Green Drop Award 2019 : alla Mostra del cinema di Venezia c’è la terra di 2001 Odissea nello spazio : Il Green Drop Award è il riconoscimento che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica, che interpreta meglio i valori dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli. La terra contenuta nel Green Drop Award 2019 – la Goccia di vetro di Murano soffiata dal maestro Simone Cenedese – quest’anno arriva dalla culla ...