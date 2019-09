Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Eri vinuta giù la primera pioggi: con stupori de omnes pirchì todos l’avivano diminticata, Omnia s’eri facta grigia e pariva che la viti fusse in aspetattive. A Muntilbano l’estati non è che gli piacisse tanta, ma doviva arriconoscere che quanno affiniva qualicosa gli spardava dintra. Picca mali, iddo simpre in officio aviva da andari. Trasì trafilato in Commissariata dovi non si sintiva vulari na musca, Pariva Cernobilla postea la splusioni: i su collega c’irano ma parivano suspesi come chilla suffioni estiva digiugna.: “Ma chi mintula successa?”. Silentia. Nisciuno si moviva dalla su bulla. Muntilbano l’acchiamai la Bulla di settembira. Vista che niscuna gli devi audientia si ni annai dintra all’officia sua spiranda in tempora chiù fasta. Virso le unnici sintì tuzzuliara alla su porta. Muntilbano: “Chi è il murto viventi?”. Faziu (trasindo): “Sugno io dutturi: ma ...

napolista : Montalbano e la fine dell’estate “E’ tutto normali Catarè, la fini dell’istati ci lassa china di piega irrisolta”.… - Sebasti45972342 : @IdealeRandagio In primis non ci facciamo cagare be da DJ felpino ne da Montalbano. Se il PD rispetta il contratto… - rbrtgrdn : Vista notturna del bellissimo atrio di Palazzo Santagata, in via Gugliemo Pepe, nel centro storico di Montalbano Jo… -