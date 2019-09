Milan | secondo Di Marzio la rivoluzione sul mercato continuerà | si tornerà alle tre punte

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019)Gianluca Diladelè iniziata nella finestra diestiva e si prevede chenelle prossime due. In totale, sei giocatori hanno varcato le porte di Casadurante ilestivo; vale a dire Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer, Leo Duarte e infine Ante Rebic il giorno della scadenza. Il suddetto sestetto è costato in totale 95 milioni di euro, di cui 90 milioni di euro sui primi cinque più il costo del prestito di 5 milioni di euro per Rebic. Sul fronte cessioni invece, Patrick Cutrone è approdato ai Wolves in un accordo che dovrebbe aver portato 18 milioni di euro nelle casse rossonere e Andre Silva si è trasferito all'Eintracht Francoforte in prestito. Diafferma che ilha "rivoluzionato" la propria squadra nella finestra di, ma lo ha fatto rimanendo all'interno dei parametri di Financial ...

acmilan : Choose your MVP from the #MilanBrescia clash ??? Bennacer, Çalhanoglu, Romagnoli or Suso: who'll it be ? Chi secondo… - MatteoPedrosi : #Milan, trattativa ad oltranza con l'Atletico Madrid per Angel #Correa: 40m€ sul piatto + una % sulla rivendita. Se… - AntoVitiello : Piatek fuori per scelta tecnica secondo il Milan @MilanNewsit -