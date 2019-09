Migranti | Galli Lega vs Sciurba Mediterranea a La7 | “Video di ong che aiutano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) “Ci sono video che mostrano come le ong aiutino gli scafisti”. “Ce li giri, così li aggiungiamo alle numerose querele per calunnia che stiamo portando avanti”. Scontro, in diretta a L’Aria che tira – estate, su La7, tra il viceministro allo Sviluppo economico, Dario), e Alessandra), che ha aggiunto: “Smettetela di parlare di sacchi di patate, queste sono persone con diritti. I contatti con gli scafisti? Menzogne, come hanno dimostrato tutte le inchieste aperte sinora“. Video La7 L'articolo) vs) a La7: “Video di ong chescafisti”. “Ce li giri, quereliamo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

