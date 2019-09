Meteo | allerta Estofex per forte maltempo in Italia | nubifragi | alluvioni lampo e rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019)– Il mese di settembre ha riportato ilincone allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed(European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare,di livello 1 pere Malta pere tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (orana) di domani, mercoledì 4 settembre. Una depressione ad onda lunga sta attraversando l’Europa centrale e determina unaavvezione di aria calda nelle parti nordorientali del continente, con alti geopotenziali fino alla Russia nordoccidentale e alla Finlandia. Sono presenti due correnti a getto, una sulla Scandinavia e l’altra su Regno ...

DPCgov : ??#allertaGIALLA domani, venerdì #30agosto, in sei regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zon… - LaSiritide : 3/09/2019 - Allerta meteo in Basilicata per oggi 3 settembre - retewebitalia : -