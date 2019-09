Mare Jonio | Viminale | “Sequestrata dalla Guardia di Finanza” Mediterranea | “Surreale | ci

Migranti : fonti Viminale - sequestrata nave Mare Jonio : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la Mare Jonio, al momento alla fonda all’isola di Lampedusa". E' quanto si apprende da fonti del Viminale.

Migranti : fonti Viminale - sequestrata nave Mare Jonio : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la Mare Jonio, al momento alla fonda all’isola di Lampedusa”. E’ quanto si apprende da fonti del Viminale.L'articolo Migranti: fonti Viminale, sequestrata nave Mare Jonio sembra essere il primo su CalcioWeb.

Viminale : sequestrata nave Mare Jonio : 8.40 Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la Mare Jonio, al momento alla fonda all'isola di Lampedusa. Così fonti del Viminale. Ieri sono stati fatti sbarcare gli ultimi 31 migranti a bordo per "motivi sanitari".

Mare Jonio - migranti sbarcano ma la Finanza multa i volontari per 300mila euro : "Abbiamo fatto ingresso in acque territoriali con l'autorizzazione formale della Guardia Costiera. Adesso ci contestano la violazione del Decreto Sicurezza Bis" hanno comunicato i volontari della nave della Ong Mediterranea Saving Humans. la notifica dopo l'ok allo sbarco di tutti i migranti ottenuto dalla Capitaneria di porto per motivi umanitari.Continua a leggere

Migranti : Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali - tra poco arrivo a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Alle ore 20.40 la nave Mare Jonio è entrata in acque territoriali autorizzata dalla Capitaneria di Porto. Attraccherà al molo commerciale di Lampedusa alle 21.30. Ne dà notizia Luca Casarini di Mediterranea che si trova sulla nave da cui oggi sono sbarcati gli ultimi 31 naufraghi, un trasbordo avvenuto in alto Mare.L'articolo Migranti: Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali, tra poco ...

Migranti : Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali - tra poco arrivo a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Alle ore 20.40 la nave Mare Jonio è entrata in acque territoriali autorizzata dalla Capitaneria di Porto. Attraccherà al molo commerciale di Lampedusa alle 21.30. Ne dà notizia Luca Casarini di Mediterranea che si trova sulla nave da cui oggi sono sbarcati gli ultimi 31

Lo sbarco dei 31 migranti della Mare Jonio a Lampedusa : DALL'ITALIA Conte invita gli Elettori del M5s a sostenere il nuovo governo con il loro voto sulla piattaforma Rousseau. La consultazione si terrà oggi dalle 9 alle 18. Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, dice che “il problema” del vicepremier “non sussiste più” e non dà alcun indirizzo di

Migranti : Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali - tra poco arrivo a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Alle ore 20.40 la nave Mare Jonio è entrata in acque territoriali autorizzata dalla Capitaneria di Porto. Attraccherà al molo commerciale di Lampedusa alle 21.30. Ne dà notizia Luca Casarini di Mediterranea che si trova sulla nave da cui oggi sono sbarcati gli ultimi 31 naufraghi, un trasbordo avvenuto in alto Mare.L'articolo Migranti: Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali, tra poco ...

Mare Jonio - Salvini usa il video dei migranti girato a bordo. Il reporter : "Mi devi pagare" : Botta e risposta tra il ministro e Francesco Bellina che ha girato il filmato degli abbracci dopo l'annuncio dello sbarco

Mare Jonio - via libera allo sbarco di 31 migranti : Mare Jonio, via libera allo sbarco di 31 migranti. "Ci hanno appena comunicato che tra poco la Guardia costiera fara' sbarcare 'per motivi sanitari'

La Eleonore forza il divieto d’ingresso : i migranti sbarcano|Foto| A terra anche i 31 della Mare Jonio : «Motivi sanitari» : Il battello della Ong tedesca Mission Lifeline (raggiunto dal provvedimento del governo idi divieto di ingresso in acque territoriali italiane) è ora sotto sequestro. In poche ore altri due sbarchi a Lampedusa: oltre 100 arrivi

Migranti - sbarcati i 31 della Mare Jonio. Nave Eleonore a Pozzallo - Finanza pronta al sequestro : Mentre per la Mare Jonio arriva l'ok allo sbarco dei 31 Migranti a bordo dopo cinque giorni di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore, Nave della ong Mission Lifeline, con...

Mare Jonio - Salvini usa il video dei migranti. Il reporter : "Ora mi devi pagare" : Botta e risposta tra il ministro e Francesco Bellina che ha girato il filmato degli abbracci dopo l'annuncio dello sbarco

Rivolta nel Cpr - agente ferito. E la Mare Jonio chiama Conte : Valetina Raffa A Torino arrestato un ospite del centro per i rimpatri: ha aggredito un poliziotto. Pressing Pd su Palazzo Chigi Il nodo immigrazione resta al centro della cronaca e del dibattito politico. L'ultimo caso esplode a Torino, per una Rivolta nel centro di permanenza per i rimpatri durante la quale - spiegano fonti del Viminale - un poliziotto è rimasto ferito. Ma non si spengono neanche le polemiche per la nave Mare Jonio, ...