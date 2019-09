Mare Jonio sequestrata | Mediterranea | “Surreale | ci hanno dato ok a entrare” Indagati

Migranti - sequestro e multa da 300mila per la Mare Jonio | Gli attivisti : "Torneremo" : La Mare Jonio è stata sequestratae all'armatore è stata notificata una multa da 300 mila euro inapplicazione del decreto sicurezza bis. Mediterranea però non siferma e assicura: "Ritorneremo", contestando "l'assurda eparadossale applicazione" del decreto sicurezza bis, un "ultimoatto di cattiveria vendicativa"

Viminale - Mare Jonio sequestrata : "Violazione Sicurezza bis". L'Ong : "Ultima vendetta" : Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la Mare Jonio, alla fonda all'isola di Lampedusa, come fa sapere il Viminale. Ieri sono stati fatti sbarcare gli ultimi 31 migranti che erano a bordo per "motivi sanitari". Dai suoi profili social il ministro degli Interni uscente Matteo Salvini aveva attaccato: "Ma che bello il "clima" del governo a guida PD: sbarcati gli immigrati della nave dei centri sociali ...

Mare Jonio - Viminale : “Sequestrata dalla Guardia di Finanza”. Mediterranea : “Surreale - ci hanno dato l’ok a entrare” : Dopo lo sbarco a Lampedusa degli ultimi 31 migranti rimasti a bordo della nave, la Guardia di Finanza, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha posto l’imbarcazione di Mediterranea Saving Humans sotto sequestro. Stesso provvedimento preso nei confronti dell’Eleonore, arrivata sempre lunedì nel porto di Pozzallo, e che ha permesso all’imbarcazione di Lifeline di far scendere tutti i 104 naufraghi salvati nel ...

Mare Jonio - migranti sbarcano ma la Finanza multa i volontari per 300mila euro : "Abbiamo fatto ingresso in acque territoriali con l'autorizzazione formale della Guardia Costiera. Adesso ci contestano la violazione del Decreto Sicurezza Bis" hanno comunicato i volontari della nave della Ong Mediterranea Saving Humans. la notifica dopo l'ok allo sbarco di tutti i migranti ottenuto dalla Capitaneria di porto per motivi umanitari.Continua a leggere

Migranti : Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali - tra poco arrivo a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Alle ore 20.40 la nave Mare Jonio è entrata in acque territoriali autorizzata dalla Capitaneria di Porto. Attraccherà al molo commerciale di Lampedusa alle 21.30. Ne dà notizia Luca Casarini di Mediterranea che si trova sulla nave da cui oggi sono sbarcati gli ultimi 31 naufraghi, un trasbordo avvenuto in alto Mare.L'articolo Migranti: Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali, tra poco ...

