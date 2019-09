Mangia solo patatine fritte | giovane diventa cieco a 17 anni

Mangia solo patatine e salsicce : cieco a 17 anni/ 'Dieta' choc e danni irreversibili : Per circa dieci anni non ha mai Mangiato verdura o frutta, ma solo patatine fritte e salsicce, in quesot modo ha perso l'uso della vista

Mangia solo patatine fritte - per una grave carenza vitaminica diventa cieco a 17 anni : Il ragazzo, di Bristol, aveva sviluppato gravi carenze vitaminiche. Per anni dalla sua dieta ha escluso totalmente frutta e verdura: Mangiava patatine, fatte in casa o industriali, e solo qualche volta pane bianco con prosciutto o una salsiccia. A 17 anni il giovane ha ormai raggiunto i criteri per essere definito cieco.\\Un caso incredibile riportato dal Bristol Eye Hospital nei suoi "annali di medicina interna". E' quello di un teenager ...

In un ristorante si Mangia gratis però solo se si è belli : Di solito quando si va a mangiare in un ristorante ci si preoccupa della qualità del cibo che si gusterà e anche che alla fine il conto non sia eccessivamente salato, insomma si guarda al rapporto qualità prezzo. Certo non ci si preoccupa prima di entrare alla propria bellezza e dei propri canoni estetici come potranno essere valutati a meno che non si va in un ristorante in particolare. Il ristorante di cui stiamo parlando è quello ...

Gli integratori non servono - basta imparare a Mangiare bene : utili solo omega-3 e acido folico : Gli integratori che utilizziamo nella speranza di proteggere la nostra salute e allungarci la vita, in realtà non servono a nulla: dovremmo semmai imparare a mangiare bene così da prendere i nutrimenti che ci servono direttamente dal cibo che abbiamo a disposizione. Ecco quali sono gli unici integratori che servono.Continua a leggere

Alle nozze della nipote nonno Mangia solo davanti alla foto della moglie morta : lo scatto è virale : Una sposa della Virginia Occidentale ha catturato un'immagine potente durante il suo matrimonio. Sahrah Elswick ha fotografato suo nonno seduto su una balla di fieno davanti a una sedia su cui avevano messo delle fotografie dei loro cari scomparsi. Tra quelle foto, c’era anche quella della nonna della sposa e moglie del nonno. Con lei l’anziano ha deciso di “condividere” un momento del matrimonio della loro nipote allontanandosi dal posto ...