Maltempo | la Regione Liguria | via al piano di investimenti per il 2020-21

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Ammontano a 11 mln e 400 mila euro per circa 200 interventi sul territorio savonese i finanziamenti gia’ stanziati e messi a disposizione daa favore di 42 Comuni savonesi e della Provincia di Savona per il ripristino dei danni provocati daldello scorso anno. A queste risorse si andranno ad aggiungere nei prossimi due anni altri 240 mln di euro per tutto il territorio della, di cui 140 mln per ile 100 milioni per il 2021, provenienti da fondi di Protezione civile e dal Fondo di Solidarieta’ europea (27 mln) per coprire sia interventi gia’ fatti sia opere di messa in sicurezza. Lo ha ricordato questa sera, in un incontro con i sindaci interessati, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone con l’assessore Stefano Mai. “A oggi – spiega l’assessore Giampedrone – abbiamo ...

TeleregioneTv : Allerta arancione sulla Regione già attraversata dal maltempo - PantheonVerona : «Una buona notizia da Bruxelles perché servono ancora risorse per continuare l’enorme opera di ripristino e ricostr… - Consiglioveneto : via libera della Commissione bilanci UE a Fondi Europei per maltempo 2018. Presidente #LucaZaia “Risorse necessarie… -