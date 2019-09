Maltempo | allerta meteo a Palermo

Meteo - diretta Maltempo : Firenze allagata - nubifragio a Roma. In Abruzzo allerta arancione : 18.55, nubifragio a Roma. Un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale nel tardo pomeriggio. Pioggia battente, tuoni e un forte vento stanno colpendo la città proprio in queste...

Maltempo : domani allerta gialla su Sicilia : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo sulla Sicilia per rischio idrogeologico di livello ‘giallo’ da oggi pomeriggio sino alle 24 di domani. L'articolo Maltempo: domani allerta gialla su Sicilia sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Maltempo : domani allerta gialla su Sicilia : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo sulla Sicilia per rischio idrogeologico di livello 'giallo' da oggi pomeriggio sino alle 24 di domani.

Maltempo - temporali e grandine su tutta Italia : allerta meteo in 12 regioni : L’inizio del mese di settembre ha decretato praticamente la fine dell’estate e l'inizio del Maltempo. Già oggi la situazione sarà caratterizzata da parecchi temporali sia al Nord sia su parte del Centro principalmente dovuti all'arrivo di aria fredda e da un vortice di bassa pressione sul basso Tirreno. E domani allerta meteo arancione su gran parte dell'Abruzzo e del Molise e sulla Puglia settentrionale.Continua a leggere

Meteo - Maltempo in arrivo : allerta della Protezione Civile : L’estate sta andando K.O.. Dopo tre mesi di dominio quasi incontrastato dell’anticiclone africano, sull’Italia tutto crollerà con “sette giorni di maltempo caratterizzati da temporali, grandine e vento” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. Da lunedì 2 “correnti fredde Nord-atlantiche si metteranno in marcia verso Sud e raggiungeranno l’Italia sia dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale), sia dalla Porta della Bora (attraverso ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla per Maltempo : Il Dipartimento Regionale di protezione civile e il centro funzionale multirischi integrato della Regione Sicilia hanno emanato un nuovo bollettino per rischio Meteo idrogeologico ed idraulico valevole dal pomeriggio di oggi e fino alle 24 di domani, fissando il livello di Allerta in giallo (mentre in una stima precedente era arancione) e la fase operativa di attenzione. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla per maltempo sembra ...

Allerta Meteo - violenta perturbazione di origine atlantica investe l’Italia : Maltempo in 14 regioni. L’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo –La perturbazione di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni settentrionali con precipitazioni temporalesche, interesserà nel corso della prossima notte, gran parte delle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolar modo quelle del medio e basso versante adriatico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Maltempo della Protezione Civile per domani - Martedi' 3 Settembre : Nella giornata di domani aria più fresca e instabile determinerà piogge e temporali diffusi sulle regioni centro-meridionali. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, soprattutto...

Allerta Meteo : il Maltempo si fa pesante - criticità su molte aree per fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI] : Giornata piuttosto critica, quella odierna, sotto l’aspetto del tempo e siamo solo all’inizio di una fase molto perturbata per l’Italia. Da Nord Atlantico, sono giunte correnti fresche instabili in impatto con una superficie marina piuttosto surriscaldata e conseguenze per forte maltempo su molte regione. Un nucleo di vorticità più importante alle medie quote si è isolato sul basso Tirreno innescando, su quest’area, una ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : ancora pioggia e temporali : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi, 2 settembre, Maltempo e allerta gialla: ecco dove

Allerta Meteo Sicilia - Maltempo ad Agrigento : criticità arancione fino a domani : Domenica sera di maltempo in Sicilia, dove forti piogge stanno interessando diversi comuni, sopratutto nel Palermitano e in provincia di Agrigento. L’amministrazione comunale di Agrigento informa che, a causa delle avverse condizioni Meteo, la Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di Allerta arancione a partire dalle 18 di oggi e fino alle 24 di domani. A seguito dell’Allerta, il vicesindaco Elisa Virone ha disposto il ...

Allerta Meteo - violenta perturbazione in arrivo dalla Francia : il Maltempo fa ufficialmente il suo esordio - l’avviso della Protezione Civile [MAPPE e DATI] : Allerta Meteo – Una perturbazione, attualmente sulla Francia, dalla serata di oggi farà il suo ingresso sulle regioni nord-occidentali, apportando un deciso peggioramento delle condizioni metereologiche. Nel corso della giornata di domani il maltempo si estenderà a tutto il settentrione, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo Veneto : Maltempo e temporali tra lunedì e martedì : Il Centro Meteorologico Arpav di Teolo e il Cfd (Centro funzionale decentrato) della Regione del Veneto segnalano che da domani fino alla mattina di martedì 3 settembre saranno probabili precipitazioni con possibili rovesci o temporali anche intensi. L'articolo Allerta Meteo Veneto: maltempo e temporali tra lunedì e martedì sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Campania : criticità gialla per Maltempo dalle 14 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo con conseguente criticità idrogeologica per temporali di colore giallo a partire dalle 14 di oggi. Sull’intero territorio regionale si prevedono “locali rovesci o temporali, puntualmente di moderata intensità, nonché possibili raffiche di vento nel corso dei temporali. Le precipitazioni – si legge nell’avviso – sono caratterizzate da ...