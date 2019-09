Maltempo | allerta meteo a Palermo

Meteo - diretta Maltempo : Firenze allagata - nubifragio a Roma. In Abruzzo allerta arancione : 18.55, nubifragio a Roma. Un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale nel tardo pomeriggio. Pioggia battente, tuoni e un forte vento stanno colpendo la città proprio in queste...

Meteo - Maltempo in arrivo : allerta della Protezione Civile : L’estate sta andando K.O.. Dopo tre mesi di dominio quasi incontrastato dell’anticiclone africano, sull’Italia tutto crollerà con “sette giorni di maltempo caratterizzati da temporali, grandine e vento” fanno sapere gli esperti de ‘Il Meteo .it’. Da lunedì 2 “correnti fredde Nord-atlantiche si metteranno in marcia verso Sud e raggiungeranno l’Italia sia dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale), sia dalla Porta della Bora (attraverso ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla per Maltempo : Il Dipartimento Regionale di protezione civile e il centro funzionale multirischi integrato della Regione Sicilia hanno emanato un nuovo bollettino per rischio Meteo idrogeologico ed idraulico valevole dal pomeriggio di oggi e fino alle 24 di domani, fissando il livello di Allerta in giallo (mentre in una stima precedente era arancione) e la fase operativa di attenzione. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla per maltempo sembra ...