Maltempo | 3 | 5 milioni per danni alluvione Brescia | Lecco e Sondrio

Maltempo : il Parlamento UE approverà 277 milioni per le alluvioni del 2018 : La Commissione bilanci del Parlamento europeo domani approverà lo stanziamento di 277 milioni di euro per l’Italia nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Ue per le alluvioni dell’autunno 2018. Altri 8 milioni di euro saranno destinati a favore di Austria e Romania. Dopo il voto in Commissione, l’erogazione dei fondi sarà approvata a Strasburgo dalla sessione plenaria del Parlamento il 18 settembre. Le autorità ...

Maltempo Veneto : la Regione chiede 27.5 milioni di euro per i danni di maggio : Il Maltempo di maggio ha causato oltre 27 milioni di euro di danni a canali, scoli, opere di irrigazione e di bonifica del territori Veneto. Questa la proposta di declaratoria che la Giunta veneta, su proposta dell’assessore regionale all’agricoltura e alla bonifica Giuseppe Pan, ha inviato al ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono ...

Maltempo Veneto : 63 nuovi interventi per oltre 12 milioni di euro : Il commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire da ottobre 2018, Luca Zaia, comunica che, a seguito dell’approvazione della rimodulazione del piano degli interventi commissariali da parte del dipartimento di protezione civile nazionale, saranno realizzati 63 nuovi interventi per un totale di ...

Maltempo Lombardia : richieste di risarcimento per 207 milioni : E’ di oltre 207 milioni di euro la stima dei danni alle infrastrutture, al territorio, ai privati, alle attività industriali, commerciali e artigianali e turistiche, cui si aggiungono altri 86 milioni di danni alle attività agricole. E’ questo il dato complessivo che emerge dalle 350 domande di risarcimento raccolte negli ultimi giorni da Regione Lombardia attraverso Rasda, la raccolta schede danni regionale. La documentazione verrà ...

Maltempo Lombardia : 3 - 5 milioni per i danni a Brescia - Lecco e Sondrio : È di circa 3,5 milioni di euro lo stanziamento del dipartimento di Protezione civile per fare fronte ai primi interventi urgenti a seguito delle forti piogge che hanno colpito, l’11 e il 12 giugno scorsi i territori delle province di Brescia, Lecco e Sondrio. Di questi oltre 2,5 milioni per il ripristino dei servizi pubblici essenziali, delle infrastrutture e delle reti strategiche, oltre alle misure per garantire continuità amministrativa ...

Maltempo : alla Sardegna oltre 10milioni dai fondi Ue : Arrivano oltre 10 milioni di euro alla Sardegna per il ristoro dei danni provocati dal Maltempo nei mesi di ottobre e novembre 2018. Si tratta di una parte delle risorse del Fondo di solidarieta’ (Fsue) istituito dalla Commissione europea a favore dell’Italia a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza decisa dal governo nazionale e suddiviso tra le varie Regioni colpite. All’Isola, che ha subito danni per oltre 256 ...

Maltempo Lombardia : ad Agosto danni per 9.2 milioni di euro : Il totale dei danni causati da alluvioni e frane in Lombardia nella prima metà di Agosto si aggira attorno ai 9,2 milioni di euro. Lo comunica la Regione, che ha raccolto le segnalazioni dei comuni colpiti dal Maltempo tra l’1 e il 2 Agosto, tra il 6 e il 7 Agosto e fino al 12 Agosto. La provincia più colpita è quella di Lecco, con circa 5,9 milioni di euro di danni: tra i centri della zona che hanno riportato le conseguenze più gravi ...

Maltempo in Lombardia : “Danni per 40 milioni di euro” : Secondo la Coldiretti regionale, ammonterebbero a 40 milioni i danni causati da temporali e grandinate che hanno imperversato in Lombardia negli ultimi mesi. “Da maggio a oggi – ha spiegato Coldiretti – il meteo pazzo è costato agli agricoltori lombardi oltre 40 milioni di euro tra perdite di produzione, danni alle strutture e alle infrastrutture. Si stanno verificando le condizioni per la richiesta di stato di ...

Ondata di Maltempo sul Nord Italia - dalla Lombardia al Piemonte : danni per milioni di euro : “Ammontano a diversi milioni di euro i danni causati dall’Ondata di maltempo sul Nord Italia, dalla Lombardia al Piemonte, dove fienili, fabbricati e coltivazioni sono stati devastati da tornado e grandine“: è quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti nelle campagne colpite “dalle tempeste di vento e ghiaccio dove è partita la conta dei danni per verificare le condizioni per la richiesta dello stato di calamità. ...

Maltempo Brescia : danni per 2 milioni tra Ono San Pietro - Cerveno e Ceto : L’ondata di Maltempo ha provocato danni per 2 milioni di euro tra Ono San Pietro, Cerveno e Ceto, Comuni in provincia di Brescia particolarmente colpiti martedì sera da forti piogge e frane. “La situazione è ora sotto controllo“, ha spiegato il sindaco di Ono San Pietro, Elena Broggi, all’Adnkronos. Il Comune di Ono San Pietro e quello di Cervena hanno già compilato la scheda Rasda, il sistema regionale on-line per la ...

Milano, 8 ago. (AdnKronos) - L'ultima ondata di Maltempo in Lombardia ha provocato danni per milioni di euro ai campi e alle colture. E' la stima di Coldiretti Lombardia dopo le forti piogge e grandinate che hanno colpito Cremona, Bergamo, Brescia e Lecco.

Maltempo e caldo : nubifragi e incendi - milioni di danni nei campi : “milioni di euro di danni nelle campagne in una Italia divisa da incendi al sud che hanno mandato in fumo centinaia di ettari di boschi e pascoli dalla Sardegna alla Sicilia mentre al nord una pesante ondata di Maltempo con nubifragi e tornado ha provocato danni alle coltivazioni, agli allevamenti ma anche alle strutture agricole e alla viabilità rurale con frane e smottamenti“: è quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti ...

